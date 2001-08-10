Перевод автомобилей и котельных на газ ускорили в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К 2025 году островной регион должен перейти на голубое топливо. Причем речь идет не только о жилых помещениях, но и о переоборудовании автомобилей под экологически чистые стандарты. О результатах работы правительства Сахалинской области Sakh.online рассказал и.о. министра энергетики Виктор Гармидер.

- Виктор Анатольевич, здравствуйте. Совсем недавно прошел ежегодный форум "Нефть и газ Сахалина". Какие вопросы поднимали на площадке в этом году?

- Основным лейтмотивом этого форума был переход Сахалинской области из преимущественно добывающего региона в регион, который должен стать преимущественно перерабатывающим. Это касается и газовой индустрии - были озвучены планы по развитию газохимии. Были озвучены планы продолжения нашей деятельности по созданию нефтеперерабатывающего завода по выпуску бензина и авиационного керосина.

- Что касается газификации региона: мы много об этом говорим, и сегодня все чаще можно встретить в частном секторе желтые трубы. Как активно люди присоединяются к программе?

- У нас есть все шансы завершить 100%-ю технически возможную газификацию Сахалинской области к 2025 году. Для понимания, на сегодня у нас уровень газификации составляет порядка 57%. Три года назад этот уровень был в 3 раза меньше. Получается, что сахалинцы, живя на Сахалине, были лишены этого блага. Эта задача поставлена в качестве приоритетной нашим губернатором Валерием Лимаренко. И мы ее исполняем. Люди достаточно активны - те, кто распробовал эту технологию. В Южно-Сахалинске граждане очень активно переходят на газ. У нас предусмотрена программа субсидирования - правительство области возмещает 100% затрат на перевод. Это очень удобно.

- Газификация региона - это не только голубое топливо в дома, но и переход на газомоторное топливо.

- Все верно. Сегодня работают центры, которые переводят автомобили на использование газомоторного топлива. Они являются партнерами компании "Газпром. Газомоторное топливо", которая осуществляет поставки и имеет автомобильные газозаправочные комплексы. И люди, которые переводят свой транспорт на газ, получают некоторые бонусы по программам от "Газпрома газомоторное топливо". Сейчас уровень загрузки заправочных станций в среднем по России составляет порядка 30%. На Сахалине он превышает 80%. Это достаточно хороший результат, особенно по Южно-Сахалинску. В этом году в июле мы открыли новую заправочную станцию в Тымовском. В планах у нас выделен земельный участок и уже внесен в инвестпрограмму "Газпрома" объект в Корсакове для дополнительной станции. И еще две станции появятся в Южно-Сахалинске.

- А что касается электромобилей? Это относительно новое направление. Как эффективна такая работа?

- Я считаю, что за электромобилями будущее. В Сахалинской области созданы беспрецедентные условия для пользования электротранспортом. На сегодняшний день построено 325 заправок на 500 портов. По этому показателю мы уступаем только Москве. Мы занимаем 2 место в России.

Вместе с тем количество электромобилей по последним данным - это порядка 385 штук на всю Сахалинскую область. Конечно, этого недостаточно. Во-первых, еще нет опыта - сахалинцы не понимают, как пользоваться "электричкой". Решая эту задачу, мы совместно с компанией "Русгидро" в Южно-Сахалинске открыли электрокаршеринг. Автомобили пользуются спросом. Взять их достаточно тяжело - большая очередь. Поэтому сейчас мы проводим работу, чтобы расширить парк. Вторая история - нужен тест-драйв: когда мы попробуем электромобиль, мы захотим его купить. Но до последнего момента купить его было негде. Вели работу мы в течение полугода. На полях форума выставлялся электромобиль "Москвич" - сахалинцы могли прийти и посмотреть, посидеть. И этот автомобиль можно было купить. В целом, самым позитивным вижу то, что на форуме объявили, что на базе центра КамАЗ в Южно-Сахалинске будет открыт дилер бренда "Москвич". Мы сможем купить русифицированный электромобиль с гарантией.