Жилые дома и социальные учреждения 22 микрорайона Южно-Сахалинска подключат к теплу в среду, 11 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас в микрорайоне ведутся ремонтные работы по устранению порыва на теплосетях. Ход подключения жилого фонда , учреждений и предприятий областного центра к теплу на особом контроле администрации города, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Обращаем внимание, что 1 октября - дата начала заполнения системы теплоснабжения. Отопительный сезон стартует по температурному режиму, а именно - не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше + 8 С°. Несмотря на то, что этот период не наступил, к теплу подключено свыше 90% социальных и жилых объектов городского округа.

Оставшиеся здания — отключены по причине внеплановых повреждений на сетях. Так, порыв был обнаружен на коммуникациях, обеспечивающих теплом 22-й микрорайон и Дальнее, в том числе школу и два детских сада. Как сообщили в АО «СКК», на данном участке выполнялся плановый капитальный ремонт с заменой трубопровода, который находился на стадии завершения: подрядчик уже приступил к обратной засыпке грунта. Однако был обнаружен еще один поврежденный сегмент в месте соединения нового участка с существующими коммуникациями. По результатам обследования было принято решение провести экстренный внеплановый ремонт, чтобы в зиму обеспечить бесперебойную подачу тепла. В настоящее время подрядчик откачивает поступающую воду, после чего начнутся сварочные мероприятия. Сконцентрировано необходимое количество людей и техники. Работы проводятся весь световой день.

- В данный момент ремонт этого участка — в приоритете, так как здесь находятся три значимых социальных объекта, а также более 20 жилых домов. Входить в зиму с таким поврежденным участком трубопровода недопустимо. Сейчас мы находимся на стадии окончания работ. Планируем в среду, 11 октября, завершить все необходимые мероприятия и запустить теплоноситель, - подчеркнул генеральный директор «Сахалинской коммунальной компании» Максим Беккер.

Напомним, по вопросам теплоснабжения жителям в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию (специальный сервис по поиску УК https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082). Также при отсутствии тепла горожане могут оставить обращение:

- в диспетчерской «СКК»: 72-30-13, 72-33-89;

- диспетчерской департамента городского хозяйства: 300-475 (круглосуточно);

- об аварийных ситуациях следует сообщать по номеру ЕДДС: 112.

Список адресов, которые не подключены к центральной системе теплоснабжения, опубликован на официальном сайте Сахалинской коммунальной компании в разделе «Отключения и ограничения» (https://skk65.ru/otoplenie). Здесь же обозначены даты, когда ожидается подача тепла.