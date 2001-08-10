Еще один банк начал выдачу платежных стикеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате. Он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал, что позволяет расплачиваться смартфоном в одно касание, как при использовании сервисов бесконтактной оплаты. Наклеиваемая на устройство часть стикера не содержит ни номера, ни срока действия, ни CVC кода, что делает его использование более безопасным. Платежные стикеры появились после ухода из России международных платежных систем.

С 9 октября такие стикеры начал выдавать своим розничным клиентам и банк ВТБ. Планируется, что до конца года ими воспользуются порядка 300 тысяч человек. Стикер можно привязать как к основному счету, к которому уже выпущены карты, так и к отдельному. Стикер так же надежно защищен, как и обычная банковская карта: на него можно установить ПИН-код, а также лимиты по операциям, а в случае потери – оперативно его заблокировать. Новый сервис позволяет не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают технологию NFC.

«По нашей оценке, стикеры прежде всего пригодятся владельцам смартфонов на iOS, у которых сейчас нет возможности использовать Pay-сервисы на своих устройствах», - комментирует Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ. – «Исходя из запросов клиентов и спроса на рынке, мы ожидаем, что до конца года новым продуктом воспользуются порядка 300 тысяч человек. Хочу отметить, что в целом, клиенты, имеющие стикер, отличаются большей транзакционной активностью, чем владельцы обычных карт, и отмечают удобство его использования. Платежный стикер можно наклеить на смартфон или чехол телефона. Платить им в одно касание получится везде, где есть терминал».