Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2023
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12:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 10 октября, жители и гости областного центра могут приобрести  камбалу. Торговля свежей рыбой будет осуществляться с 13.00 до 17.00 по адресу: ул. Пограничная, 26 (возле ТЦ «Янтарь»).                              

Стоимость камбалы - 90 руб/кг.

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