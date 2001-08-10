12:11, | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 10 октября, жители и гости областного центра могут приобрести камбалу. Торговля свежей рыбой будет осуществляться с 13.00 до 17.00 по адресу: ул. Пограничная, 26 (возле ТЦ «Янтарь»).
Стоимость камбалы - 90 руб/кг.
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