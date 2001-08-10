В Южно-Сахалинске 10 октября полностью перекрыто движение в районе дома №72 на ул. Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня участок ул. Чехова в районе №72 полностью перекрыт для движения до 17:00. Работает Сахалинская коммунальная компания. Объезд возможен по ул. Асахикава или ул. Поповича, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В Южно-Сахалинске продолжаются различные виды работ на улично-дорожной сети. Так, в ночь на 11 октября запланированы работы по фрезерованию дорожного полотна по пр. Мира на участке от пер. Посадский в северном направлении (восточная сторона). Работы проведут без полного перекрытия. В ночь на 12 октября запланировано восстановление асфальтобетонного покрытия на данном участке.
На плановых работах по уборке автомобильных дорог ручным и механизированным способом в ночь были задействованы 48 единиц техники, днем - 92 спецмашины и 122 рабочих.
По информации Центра управления городской мобильностью, в данный момент светофорные объекты работают в штатном режиме.
Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках улиц областного центра.
Дорожные работы на кольцевом перекрестке ул. Ленина и ул. Пуркаева завершены. Дорожные службы продолжают ремонт деформационных швов на виадуке. Ремонт ведется по полосам, без полного перекрытия. Ориентировочный срок завершения работ - середина октября.
Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение. Открыт для движения участок от ул. Физкультурной до ул. Садовой. Полностью завершить работы на ул. Фабричной планируют к началу ноября.
На ул. Зимы проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора. Ограничение продлится до 16 октября включительно.
Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов Карьерная, 29 и Карьерная, 29а. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. Ограничения на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 18 октября.
В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.
Частично перекрыто движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной половине проезжей части. Ограничения продлятся до 30 октября.
Закрыт проезд к территории парка им. Гагарина со стороны ул. Комсомольской (гостиница "Гагарин"). Ограничения связаны с подготовкой к строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта и продлятся ориентировочно до 30 октября.
На участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся мероприятия по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых и дождеприемных колодцев, ремонт тротуаров, замена асфальтового покрытия проезжей части. Объезд организован по свободным полосам. Работы будут проводиться ориентировочно до 1 ноября.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при составлении маршрутов передвижения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:32 Сегодня Власти Сахалинской области активно работают над развитием ИТ-cферы в регионе
12:11 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу
15:27 Сегодня На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
09:24 Сегодня На Камчатке "счастливый" автобусный билет продают за 80 тысяч рублей
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
17:05 5 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:12 3 Октября За последние 5 лет в Южно-Сахалинске свои жилищные условия улучшили 3886 семей
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
- 15:42 11 Сентября Покупка смартфона Xiaomi на OZON
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
Выбор редакции
- 15:27 Сегодня На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
- 13:14 Вчера В Южно-Сахалинске продолжается подключение жилых домов к теплу
- 10:26 Вчера На Сахалине будут судить владельца рыбного цеха за оборот немаркированной продукции
- 09:59 6 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?