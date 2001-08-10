В Южно-Сахалинске 10 октября полностью перекрыто движение в районе дома №72 на ул. Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня участок ул. Чехова в районе №72 полностью перекрыт для движения до 17:00. Работает Сахалинская коммунальная компания. Объезд возможен по ул. Асахикава или ул. Поповича, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Южно-Сахалинске продолжаются различные виды работ на улично-дорожной сети. Так, в ночь на 11 октября запланированы работы по фрезерованию дорожного полотна по пр. Мира на участке от пер. Посадский в северном направлении (восточная сторона). Работы проведут без полного перекрытия. В ночь на 12 октября запланировано восстановление асфальтобетонного покрытия на данном участке.

На плановых работах по уборке автомобильных дорог ручным и механизированным способом в ночь были задействованы 48 единиц техники, днем - 92 спецмашины и 122 рабочих.

По информации Центра управления городской мобильностью, в данный момент светофорные объекты работают в штатном режиме.

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках улиц областного центра.

Дорожные работы на кольцевом перекрестке ул. Ленина и ул. Пуркаева завершены. Дорожные службы продолжают ремонт деформационных швов на виадуке. Ремонт ведется по полосам, без полного перекрытия. Ориентировочный срок завершения работ - середина октября.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение. Открыт для движения участок от ул. Физкультурной до ул. Садовой. Полностью завершить работы на ул. Фабричной планируют к началу ноября.

На ул. Зимы проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора. Ограничение продлится до 16 октября включительно.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов Карьерная, 29 и Карьерная, 29а. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. Ограничения на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 18 октября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Частично перекрыто движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной половине проезжей части. Ограничения продлятся до 30 октября.

Закрыт проезд к территории парка им. Гагарина со стороны ул. Комсомольской (гостиница "Гагарин"). Ограничения связаны с подготовкой к строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта и продлятся ориентировочно до 30 октября.

На участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся мероприятия по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых и дождеприемных колодцев, ремонт тротуаров, замена асфальтового покрытия проезжей части. Объезд организован по свободным полосам. Работы будут проводиться ориентировочно до 1 ноября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при составлении маршрутов передвижения.