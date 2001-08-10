Волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи набирают в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К настоящему времени уже подано более 140 заявок от сахалинцев и курильчан, пожелавших стать помощниками в организации и проведении крупнейшего международного молодёжного мероприятия, которое состоится с 1 по 7 марта 2024 года. Фестиваль проводится по Указу Президента России Владимира Путина для развития международного молодёжного сотрудничества в разных сферах. Принять участие в нем смогут 20 тысяч человек из России и зарубежья. Ожидается визит гостей из более чем 180 стран мира, пишет astv.ru, ссылаясь на региональное правительство.
К волонтёрам, которые намерены отправиться на фестиваль, предъявляются высокие требования. В первую очередь – это свободное владение одним или несколькими иностранными языками. Добровольцы должны быть старше 18 лет, иметь волонтёрский опыт и опыт общественной деятельности, высокий уровень мотивации, готовность к обучению и работе в команде, обладать коммуникабельностью и стрессоустойчивостью. Заявку на участие можно подать на платформе ДОБРО.РФ.
"Наши волонтёры активно регистрируются на Всемирный фестиваль молодёжи. Желающих стать полезным на этом грандиозном мероприятии огромное количество. Конечно, отбор будет серьезный. Конкурс - 3 человека на место, и конкуренция еще усилится. Уверен, что в итоге от региона поедут самые лучшие наши ребята. Президент Владимир Путин отметил, что у нас растет прекрасное молодое поколение, которое хочет максимально реализовать свой потенциал, приносить пользу Родине, людям, действовать ради общего блага. Такие мероприятия конечно дают большой толчок к развитию молодёжной политики в целом и каждого участника в отдельности", - отметил Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области.
"Неплохо знаю английский, участвую в различных волонтёрских проектах, поэтому для себя решил, что обязательно поеду в Сочи, где пригодятся мои навыки. Люблю общаться с людьми, помогать им, получать новую информацию, постоянно учиться чему-то новому. Думаю, что пройду отбор и поучаствую в таком большом для нашей страны событии", - поделился южносахалинец Александр, который зарегистрировался на Всемирный фестиваль молодёжи.
Участница Всемирного фестиваля молодёжи 2017 года от островного региона Анастасия Демкина поделилась своими впечатлениями:
"С большой теплотой вспоминаю нашу поездку на Всемирный фестиваль в 2017 году. Мы с моим супругом были тогда в статусе жениха и невесты. Нас переполняли эмоции от происходящего, хотелось все посмотреть и везде успеть. После фестиваля мы поженились почти сразу и сейчас растим нашу дочь. Супруг Максим подал заявку на Всемирный фестиваль 2024 года в качестве волонтёра. Держим с дочкой за него кулачки, очень хотим, чтобы он вошел в команду делегации от Сахалинской области", - поделилась женщина.
Ожидается, что всего в проведении мероприятий фестиваля примут участие 5 тысяч волонтёров со всей России. Уже начали свою работу центры по подготовке добровольцев.
Подготовка к фестивалю идет полным ходом по всей стране. Сахалинская команда активно включилась в этот процесс - разрабатывается проект выставки, готовится фирменный стиль региона, идет работа над макетами одежды, в которой участники отправятся в Сочи.
Отметим, основные фестивальные мероприятия состоятся в начале марта следующего года на федеральной территории "Сириус". В Сочи соберутся молодые учёные, IT-специалисты, представители медиа и молодёжных общественных объединений, экологи. На фестивале также ждут предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, инженеров, специалистов в области туризма, сельского хозяйства, агротехнологий, урбанизации и формирования комфортной городской среды, лидеров добровольческих, волонтёрских и благотворительных организаций.
Затем - в период с 10 по 17 марта - пройдет региональная программа, иностранные участники посетят 30 городов России, где увидят памятные для нашей страны места, познакомятся с культурным и национальным разнообразием и посетят промышленные предприятия.
Подать заявку на участие в фестивале могут сахалинцы в возрасте от 14 до 35 лет по ссылке. Регистрация открыта до 4 ноября 2023 года, для жителей зарубежных государств - до 1 декабря 2023 года.
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