Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2023
Сейчас 23:22
101,36|107,03|66,91
На Сахалине определили лучших островных каратистов по киокушин
09:24, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке "счастливый" автобусный билет продают за 80 тысяч рублей

На Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На известном сайте объявлений появилась информация о продаже "счастливого" автобусного билета. Расстаться с ним автор объявления, живущий в Петропавловске-Камчатском, готов за 80 тысяч рублей, сообщает ТК "41 Регион".

К слову, изначально билет достался удачливому камчатцу за 15 рублей. Сумма первых трех цифр его номера, как и трех последних, равняется цифре 7.

"Продам счастливый автобусный билет Приморского края, билету более 10 лет", - описывает свой товар автор объявления.

Чем обусловлена высокая стоимость продавец не уточнил. Однако на этом же сайте объявлений цена на аналогичные "проездные" начинается от 25 рублей за штуку.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?