На Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На известном сайте объявлений появилась информация о продаже "счастливого" автобусного билета. Расстаться с ним автор объявления, живущий в Петропавловске-Камчатском, готов за 80 тысяч рублей, сообщает ТК "41 Регион".

К слову, изначально билет достался удачливому камчатцу за 15 рублей. Сумма первых трех цифр его номера, как и трех последних, равняется цифре 7.

"Продам счастливый автобусный билет Приморского края, билету более 10 лет", - описывает свой товар автор объявления.

Чем обусловлена высокая стоимость продавец не уточнил. Однако на этом же сайте объявлений цена на аналогичные "проездные" начинается от 25 рублей за штуку.