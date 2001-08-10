На Камчатке "счастливый" автобусный билет продают за 80 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На известном сайте объявлений появилась информация о продаже "счастливого" автобусного билета. Расстаться с ним автор объявления, живущий в Петропавловске-Камчатском, готов за 80 тысяч рублей, сообщает ТК "41 Регион".
К слову, изначально билет достался удачливому камчатцу за 15 рублей. Сумма первых трех цифр его номера, как и трех последних, равняется цифре 7.
"Продам счастливый автобусный билет Приморского края, билету более 10 лет", - описывает свой товар автор объявления.
Чем обусловлена высокая стоимость продавец не уточнил. Однако на этом же сайте объявлений цена на аналогичные "проездные" начинается от 25 рублей за штуку.
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