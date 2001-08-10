84-летняя сахалинка передала часть сбережений для покупки необходимых вещей для бойцов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сбережения Надежды Савельевой воинам закупили теплое белье, предметы первой необходимости и резину для медицинского автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Надежда Спиридоновна Савельева родилась и выросла на Сахалине. Сейчас ей 84 года. Практически сразу после начала СВО, пенсионерка решила оказать бойцам хоть какую-нибудь помощь.

- Мы, старое поколение, так воспитаны. Мы всегда уважали, всегда помогали. Я по телевизору видела, как много людей откликается. Тоже захотела помочь. А, когда накопила достаточную сумму, поняла, что не знаю, куда ее нести. Через газету нашла адрес, но это далековато от меня. Некоторое время спустя в нашем дворе организовала встречу с жителями Елена Анатольевна Столярова. Я решила обратиться к ней и она сразу откликнулась, - рассказала жительница Южно-Сахалинска Надежда Савельева.

- Мы выполнили просьбу Надежды Спиридоновны. А также от южно-сахалинского отделения "Союза женщин России", председателем которого я являюсь, внесли свой материальный вклад. Купили теплое белье, предметы первой необходимости для наших бойцов, резину для медицинского автомобиля. Теперь военным бортом, гуманитарная помощь будет доставлена нашим ребятам, - сказала Елена Столярова.

Добавим, "Союз женщин России" уже далеко не в первый раз принимает участие в проекте "Сопричастность". В областной столице к нему присоединяется все больше неравнодушных горожан, общественных организаций, трудовых коллективов, дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Напомним, проект "Сопричастность" инициирован губернатором Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии "Единая Россия", секретарем которого является Сергей Надсадин.

Присоединиться к проекту могут все желающие. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01, ежедневно с 09.00 до 19.00.