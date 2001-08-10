Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают обсудить актуальные вопросы применения единого налогового счета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление ФНС России по Сахалинской области проведет бесплатный информационный семинар для налогоплательщиков по актуальным вопросам применения Единого налогового счета (ЕНС). Мероприятие состоится 12 октября 2023 года в 14:30 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 14, каб. № 205.

Подробная информация размещена на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

Заявки на участие принимаются в электронной форме на официальном сайте администрации города, а также по телефону: 300594 (доб. 1-5).

Вопросы для предварительного обсуждения принимаются не позднее 12.00 часов 11.10.2023 на адрес электронной почты: [email protected].

Справки по телефону: 8 (4242) 55-71-05 (доб. 21-57, 22-57).