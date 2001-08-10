Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2023
Сейчас 02:24
101,36|107,03|66,91
В Южно-Сахалинске запускают в работу новый пешеходный светофор на ул. Сахалинской
13:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают обсудить актуальные вопросы применения единого налогового счета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление ФНС России по Сахалинской области проведет бесплатный информационный семинар для налогоплательщиков по актуальным вопросам применения Единого налогового счета (ЕНС). Мероприятие состоится 12 октября 2023 года в 14:30 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 14, каб. № 205.

Подробная информация размещена на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

Заявки на участие принимаются в электронной форме на официальном сайте администрации города, а также по телефону: 300594 (доб. 1-5).

Вопросы для предварительного обсуждения принимаются не позднее 12.00 часов 11.10.2023 на адрес электронной почты: [email protected].

Справки по телефону: 8 (4242) 55-71-05 (доб. 21-57, 22-57).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?