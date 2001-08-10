Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2023
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В Южно-Сахалинске запускают в работу новый пешеходный светофор на ул. Сахалинской
13:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске запускают в работу новый пешеходный светофор на ул. Сахалинской

В Южно-Сахалинске запускают в работу новый пешеходный светофор на ул. Сахалинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для обеспечения безопасности дорожного движения светофор установлен на ранее нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Сахалинской в районе  дома №184. Сегодня специалисты завершают монтаж объекта, рассказали ТИА "Острова" в горордской администрации.

Светофор оборудован кнопкой вызова. В настоящее время он работает в желтом мигающем режиме. О дате перевода в штатный режим работы будет сообщено дополнительно.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при движении по данному участку автодороги. 

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