В Южно-Сахалинске запускают в работу новый пешеходный светофор на ул. Сахалинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для обеспечения безопасности дорожного движения светофор установлен на ранее нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Сахалинской в районе дома №184. Сегодня специалисты завершают монтаж объекта, рассказали ТИА "Острова" в горордской администрации.

Светофор оборудован кнопкой вызова. В настоящее время он работает в желтом мигающем режиме. О дате перевода в штатный режим работы будет сообщено дополнительно.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при движении по данному участку автодороги.