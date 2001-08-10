Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение пяти дней участники проекта «Будь готов!» изучают основы оказания первой медицинской помощи, осваивают азы самообороны и обращения с оружием, приобретают навыки строительства укреплений. Один из разделов курса - тактическая медицина, которая призвана спасти жизнь человека в первые минуты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Тактическая медицина — раздел военной медицины, но не смотря на это она широко применяется в обычной жизни. Травмы, которые мы рассматриваем на курсе, — ожоги, переломы, рваные раны - можно получить в быту. И базовые навыки, как оказать первую помощь, - это те знания, которые могут сыграть решающую роль в критической ситуации, - рассказала инструктор по тактической медицине Наталья Кузьменко.

Занятие посвящено обучению само- и взаимопомощи при ранениях - их отрабатывают на симуляторе.

- Во время участия в проекте мы изучили тактическую медицину, огневую подготовку и прошли такое направление, как ГО и ЧС. Вся информация очень пригодится в повседневной жизни, - рассказала участница проекта «Будь готов!» Галина Огай.

Также обучение курсантов проводится и в полевых условиях на полигоне. Планируется, что до конца года курс военно-спортивной подготовки пройдут 8 тысяч жителей Сахалинской области.

Желающие принять участие в проекте могут обратиться в администрацию города в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10).