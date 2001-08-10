В областном центре стартовал конкурс "Благотворитель города Южно-Сахалинска"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре начался прием документов на участие в ежегодном городском конкурсе «Благотворитель города Южно-Сахалинска» по итогам 2023 года.
Конкурс проводится по номинациям «Социальный партнер», «Общественное признание», «Мастер добрых дел», «Дебют».
В качестве заявителя могут выступать граждане и юридические лица, в том числе сами благотворители, добровольцы или волонтеры. Рассказать о благих делах могут как получатели помощи, так и представители третьей стороны, принимавшей участие в осуществлении в данной деятельности и заинтересованные в ее популяризации.
Добавим, прием документов на участие в конкурсе продлится до 1 ноября включительно. В целях определения победителя конкурса в номинации «Общественное признание» с 15 по 22 ноября на сайте администрации пройдет интерактивное голосование. Торжественное награждение победителей состоится в декабре.
Напомним, целью конкурса является содействие созданию благоприятных условий для развития благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) на территории областного центра, выражение публичной признательности благотворителям, а также стимулирование и поддержка инициатив добровольчества и волонтерства.
Дополнительная информация о порядке и условиях проведения конкурса доступна для ознакомления на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
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