Девять сахалинских школьников поступили в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне Дня учителя Специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ - новосибирская физматшкола) начал рассылку благодарственных писем в школы, ученики которых смогли поступить в СУНЦ НГУ. В Южно-Сахалинске такие письма получат преподаватели четырех школ. Девять их учеников успешно прошли конкурсный отбор и поступили в одну из лучших школ страны.

В этом учебном году в новосибирскую физматшколу зачислены 322 ученика из 37 регионов России, а также из Казахстана. Чтобы стать учащимися СУНЦ НГУ, большинство из них прошли трехнедельное обучение и сдали итоговые экзамены в Летней школе, которую СУНЦ проводит в августе. В Летнюю школу, в свою очередь, попадают призеры олимпиад высокого уровня, лучшие ученики Заочной школы (работает на базе СУНЦ), призеры различных турниров и конференций для школьников в области точных и естественных наук, а также ребята, которые не имеют призовых мест на олимпиадах, но смогли успешно написать вступительные контрольные.

Новыми учениками новосибирской ФМШ стали девять старшеклассников из школ Южно-Сахалинска.

Зоя Звягинцева о новосибирской ФМШ узнала случайно, когда искала информацию про Летнюю школу.

- Очень мечтала поступить, так и получилось. От учебы в ФМШ жду интересных занятий, погружение в настоящую науку и дружного коллектива, - говорит она.

Поступление в СУНЦ НГУ - это длинный путь, который начинается задолго до 1 сентября. Пройти его могут только самые целеустремленные и мотивированные дети. И на этом непростом пути ключевую роль играют те взрослые, которые находятся рядом: родители, готовые поддержать, и учителя, готовые объяснить, помочь, направить. Именно учителя - это те люди, без участия которых был бы невозможен успех на турнирах, олимпиадах и других значимых для развития таланта мероприятиях, убеждены в СУНЦ НГУ и Новосибирском госуниверситете.

В День учителя руководство НГУ выражает признательность учителям за труд, высокий профессионализм и заинтересованность в успехах каждого ученика.

Благодарственные письма в Южно-Сахалинске получат преподаватели лицея №1, лицея 2, гимназии №1 им. А.С. Пушкина и гимназии №3.

Всего благодарственные письма, отправленные накануне профессионального праздника, получат учителя 149 школ в России и Казахстане. Большинство адресатов - преподаватели школ регионов Сибири и Дальнего Востока. В этом списке есть и учебные заведения крупных городов, и школы, расположенных далеко от научных центров. Так, благодарственные письма отправлены в Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат, Городской классический лицей Кемерово, среднюю школу №33 Ярославля, Забайкальский краевой лицей-интернат, Школу космонавтики в Железногорске (Красноярский кр.) - все эти учебные заведения сейчас входят в топ-200 лучших школ России (по данным исследования агентства RAEX). Такие же благодарности получат школы в нескольких селах и поселках: например, в школу села Бобровка в Алтайском крае, села Александровка в Иркутской области, села Ширяевка в Приморском крае, деревни Карабай-Шемурша в Чувашской Республике.

Ежегодно анализируя итоги приемной кампании, администрация новосибирской ФМШ убеждается в том, что талантливый ребенок может проявить себя в любом уголке страны, если рядом есть взрослые, которые ему помогают.

Все благодарственные письма подписал ректор Новосибирского госуниверситета, академик РАН, д. ф.-м. н., профессор Михаил Петрович Федорук.

- СУНЦ НГУ - это подразделение нашего университета, созданное 60 лет назад для поиска и дальнейшей поддержки талантливых детей, - говорит Михаил Петрович. - Сейчас в школе одновременно учатся более 500 детей из разных уголков страны. Но талантливых школьников гораздо больше! Понимая это, мы заинтересованы в том, чтобы ребенок мог развивать свои способности не только в крупных образовательных центрах, куда он не всегда может приехать, но и там, где он сейчас живет и учится. Поэтому мы продолжаем развивать наши образовательные проекты для школьников: это и Заочная ФМШ, и дистанционные курсы по профильным предметам, и онлайн-курсы наших преподавателей на платформе "Лекториум". А для преподавателей школ в СУНЦ НГУ каждый год проходят курсы повышения квалификации. Надеюсь, общими усилиями мы сможем сделать качественное образование доступным для большого числа детей.