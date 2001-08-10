Более 53 тысяч сахалинцев получили выплаты по больничным листам в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала этого года Отделение Социального фонда России по Сахалинской области оплатило 53 тыс. 411 работающим сахалинцам и курильчанам 103 тыс. 470 листков нетрудоспособности. Средняя продолжительность периода болезни сахалинцев и курильчан составила 12 дней, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении Пенсионного фонда.

Напомним, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается, если болезнь наступила в период работы гражданина, либо, когда заболевание или травма наступили в течение 30 дней со дня увольнения. Пособие выплачивается за весь период утраты трудоспособности до выздоровления или до установления группы инвалидности.

Факт болезни подтверждается электронным листом нетрудоспособности (ЭЛН), который при обращении гражданина формирует медицинское учреждение. После закрытия больничного листа работодатель в течение 3-х рабочих дней по системе электронного документооборота направляет сведения о работнике в региональное отделение Социального фонда для расчета пособия. Назначение и выплата пособия производится в течение 10 рабочих дней.

Размер пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из среднего заработка гражданина за два предшествующих календарных года и зависит от страхового стажа работника. В 2023 году максимальная сумма пособия по больничному за полный календарный месяц составляет:

- при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка) — 84 846,69 руб.;

- при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка) — 67 877,35 руб.;

- при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка) — 50 908,01 руб.

Если заработок в расчетном периоде у работника отсутствовал либо стаж составляет менее 6 месяцев, размер пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда.

За девять месяцев 2023 года средняя продолжительность периода болезни сахалинцев и курильчан составила 12 дней. Всего региональное Отделение Социального фонда России оплатило 103 тыс. 470 больничных листков нетрудоспособности на общую сумму 1 млрд. 469 млн. 665 тыс. рублей.

Информация о листке нетрудоспособности сахалинцам всегда доступна в сервисе «Личный кабинет получателя услуг» на сайте СФР. Для входа в личный кабинет необходимо ввести логин и пароль от портала Госуслуг.