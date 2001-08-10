На Камчатке за 1,5 миллиона рублей продают учебник географии времен Российской Империи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже в Петропавловске-Камчатском учебника географии времен Российской империи. Выпущена книга была в Москве в 1907 году, сообщает ТК "41 Регион".

Когда-то издание, содержащее 128 страниц, использовалось в средних учебных заведениях. Его составитель - Алексей Григорьевич Баранов.

«Хороший вид, всё читаемо», - заверяет потенциальных покупателей обладатель книги.

За старинный экземпляр образовательного пособия продавец планирует получить 1 миллион 500 тысяч рублей. Чем обусловлена такая цена - неизвестно. На сайтах некоторых интернет-магазинов аналогичные антикварные книги продают в среднем от 1500 до 8500 рублей.