Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2023
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09:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке за 1,5 миллиона рублей продают учебник географии времен Российской Империи

На Камчатке за 1,5 миллиона рублей продают учебник географии времен Российской Империи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже в Петропавловске-Камчатском учебника географии времен Российской империи. Выпущена книга была в Москве в 1907 году, сообщает ТК "41 Регион".

Когда-то издание, содержащее 128 страниц, использовалось в средних учебных заведениях. Его составитель - Алексей Григорьевич Баранов.

«Хороший вид, всё читаемо», - заверяет потенциальных покупателей обладатель книги.

За старинный экземпляр образовательного пособия продавец планирует получить 1 миллион 500 тысяч рублей. Чем обусловлена такая цена - неизвестно. На сайтах некоторых интернет-магазинов аналогичные антикварные книги продают в среднем от 1500 до 8500 рублей.

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