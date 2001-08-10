В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Календарь был обнаружен случайно при создании паспортов сохранности для книг из редкого фонда библиотеки. Издание имеет красочный переплёт, оформленный в стиле русского модерна, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В процессе работы с находкой выяснилось, что календарь вышел в издательстве Всероссийского центрального исполнительного комитета. Формально он был выпущен издательством ВЦИК, но на деле публикацией занималась типография Товарищества И. Д. Сытина в Москве. Это самый первый календарь, изданный по решению рабоче-крестьянского правительства.
Первый послереволюционный календарь наполнен демонстрацией уникальных возможностей, которые даёт гражданам новая власть. В традициях дореволюционных академических словарей всё повествование начинается со строения Вселенной и зарождения жизни на Земле, а затем через историю оно приходит к главному событию - Октябрьской революции. От раздела к разделу календарь излагал новую официальную точку зрения на все сферы советской жизни - от морали до обороноспособности. Подробно представлены разделы, посвящённые государственному устройству России, развитию народного хозяйства, земства, здравоохранению и просвещению в первые годы советской власти. В издании сохранена карта железных дорог Европейской и Азиатской России.
Особого внимания заслуживают также и художественные цветные литографии в тексте известного русского художника Б. В. Зворыкина, ставшего основоположником "русского стиля" в книжной иллюстрации.
Стоит отметить, что календарь был подготовлен и выпущен в 1918 году. Символично, что ценный документ специалисты библиотеки обнаружили в 2023 году, в год 105-летия с момента его издания.
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