В фонде сахалинской библиотеки обнаружен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Календарь был обнаружен случайно при создании паспортов сохранности для книг из редкого фонда библиотеки. Издание имеет красочный переплёт, оформленный в стиле русского модерна, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В процессе работы с находкой выяснилось, что календарь вышел в издательстве Всероссийского центрального исполнительного комитета. Формально он был выпущен издательством ВЦИК, но на деле публикацией занималась типография Товарищества И. Д. Сытина в Москве. Это самый первый календарь, изданный по решению рабоче-крестьянского правительства.

Первый послереволюционный календарь наполнен демонстрацией уникальных возможностей, которые даёт гражданам новая власть. В традициях дореволюционных академических словарей всё повествование начинается со строения Вселенной и зарождения жизни на Земле, а затем через историю оно приходит к главному событию - Октябрьской революции. От раздела к разделу календарь излагал новую официальную точку зрения на все сферы советской жизни - от морали до обороноспособности. Подробно представлены разделы, посвящённые государственному устройству России, развитию народного хозяйства, земства, здравоохранению и просвещению в первые годы советской власти. В издании сохранена карта железных дорог Европейской и Азиатской России.

Особого внимания заслуживают также и художественные цветные литографии в тексте известного русского художника Б. В. Зворыкина, ставшего основоположником "русского стиля" в книжной иллюстрации.

Стоит отметить, что календарь был подготовлен и выпущен в 1918 году. Символично, что ценный документ специалисты библиотеки обнаружили в 2023 году, в год 105-летия с момента его издания.