Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам поданных заявок за сентябрь в муниципальном этапе конкурса будут участвовать четыре подъезда:

- Есенина, 50, подъезд № 1, номинация "Самый креативный подъезд";

- Есенина, 42, подъезд № 1, номинация "Самый креативный подъезд";

- Украинская, 3, подъезд № 3, номинация "Самый креативный подъезд";

- Украинская, 3, подъезд № 2, номинация "Самый креативный подъезд".

Голосование стартует 8 октября и продлится до 15 октября в приложении Острова.65 (необходима регистрация). За это время у жителей будет возможность отдать голоса за самые ухоженные, по их мнению, подъезды. По итогам голосования будет выбран один победитель, который в дальнейшем примет участие в областном этапе конкурса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, муниципальный этап конкурса "Подъезд образцового содержания" продлится до ноября 2023 года включительно. В декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд" и "Самый креативный подъезд". В каждой определят три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии.

Работа по ремонту и преображению подъездов МКД ведется в рамках губернаторского проекта "Забота. Защита. Уважение". Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний в областном центре планируется привести в порядок подъезды более 500 многоквартирных домов. Управляющим компаниям можно получить субсидию на возмещение 50% затрат на ремонт общественных помещений.