В Сахалинской области активно работают над повышением безопасности дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах в последние несколько лет существенно улучшилась ситуация на дорогах. В регионе на всех опасных участках появились камеры для фиксации нарушений ПДД, трассы оснастили переходами, осветительными приборами и ограждениями. Увеличивает безопасность на дорогах и просветительская работа со школьниками. Модернизация дорожной инфраструктуры ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Все ради безопасности

Интеллектуальные транспортные системы начали внедрять в регионе в 2019 году. Планировалось, что за пять лет в области установят 150 устройств фиксации нарушений.

Так, в 2023 году на дорогах в области дополнительно оборудовали пять камер фото- и видеофиксации. Четыре установили в областном центре. Еще одну - в Холмске на ул. Победы. Перед размещением оборудования специалисты провели анализ аварийности на всех участках. Также камеры появились там, где находятся социальные объекты.

Всего в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на установку устройств для фиксации нарушений было выделено 36 млн рублей.

По словам водителя с 10-летним стажем Игоря Корнева, за это время ситуация на дорогах стала гораздо безопаснее. Камеры действительно дисциплинируют автомобилистов, они стали совершать меньше опасных маневров, ведь цена одной ошибки за рулём может быть очень высока. Также автолюбитель отметил, что на трассах стало меньше "слепых зон", что тоже снижает аварийность.

Инфраструктурные изменения

Нацпроект позволяет проводить модернизацию дорожной инфраструктуры в области. Например, за последние годы власти смогли оборудовать десятки современных пешеходных переходов, установить заметные издалека дорожные знаки, искусственные ограждения и неровности. А дорожная разметка теперь делается с применением термопластика.

В прошлом году в области оборудовали 1,7 тыс. дорожных знаков с яркой флуоресцентной пленкой. Это позволило сделать нерегулируемые пешеходные переходы более заметными для водителей в темное время суток.

Как отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри, до конца года в регионе оборудуют больше 12941 метров барьерных и 3957 метров пешеходных ограждений, обустроят более 13 тыс. метров тротуаров и 7637 метров освещения.

Одной из основных особенностей нацпроекта является то, что в рамках него дороги делают безопасными абсолютно для всех участников движения.

В настоящее время приоритетным проектом развития инфраструктуры в регионе является капремонт трассы Лиственничное - Охотское. В этом году вблизи микрорайона планируется сделать более 2,1 тыс. погонных метра тротуаров, установить 152 знака и сделать более 1,4 тыс погонных барьерных ограждений. Также там появятся 6 остановочных пунктов, два современных перехода и освещение. Помимо этого, там уже оборудовали стоянку для авто.

Работы велись и в селе Парусном, где проходит трасса Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. В рамках нацпроекта там теперь установлены световые сигнальные столбики, элементы освещения и оборудовали пешеходные переходы в соответствии с правилами безопасности.

Всего за 2023 год на автодорогах региона установят 482 сигнальных светоотражающих столбика и 759 дорожных знаков.

По мнению местной жительницы Ирины Карташовой, областной центр за последние годы стал более дружелюбным к пешеходам. Все дороги хорошо освещены, есть пешеходные переходы с яркой разметкой, светофоры с кнопками. Есть все для удобства населения.

Безопасность детей

Важным этапом работы в обеспечении безопасности на дорогах является просветительская деятельность. Ежегодно ученики 1-9 классов участвуют в олимпиаде "Безопасные дороги". В этом году она началась 19 сентября на платформе "Учи.ру". Продлится онлайн-тестирование до 15 октября.

Перед началом олимпиады есть блок тренировочных заданий, где дети могут вспомнить и узнать необходимую информацию.

В прошлом году в тестировании приняли участие 15 тысяч юных сазалинцев и курильчан.

Как отметила министр образования области Анастасия Киктева, помимо олимпиады школьники островного региона принимают участие в тематических викторинах и конкурсах как регионального, так и федерального значения. Есть и команды юных инспекторов, которые показывают стабильно высокий результат.

Также просветительские занятия на тему безопасности дорожного движения проводят в детских садах. Работа в этом направлении будет продолжена и дальше.