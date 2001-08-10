В Южно-Сахалинске ведутся работы по ликвидации последствий циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все силы и средства дорожных служб сейчас брошены на расчистку заторов на реках и ручьях. Так, выполнена расистка р. Зима в районе ул. Боевой славы. Сейчас идет расчистка затора на ручье на ул. Фархутдинова в районе пер. Отдаленного. Производится разведка для определения мест заторов на других участках. На ул. Горького в районе ручья Безымянного (Больничного) дежурит бригада с экскаватором, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По всей улично-дорожной сети выполняется механизированная и в ручном режиме расчистка решеток дождеприемных колодцев от листвы.

В целом в работах задействовано 82 едины техники и 95 рабочих.