Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время все объекты торговли в городском округе функционируют штатно, во всех имеются товары первой необходимости. Этому вопросу в муниципалитете уделено особое внимание, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всего на территории городского округа функционируют 774 продовольственных объектов торговли, в том числе 234 павильона.

Все хозяйствующие субъекты на сегодня максимально оперативно стараются обеспечить спрос населения в товарах первой необходимости. По информации департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка, Южно-Сахалинский Хлебокомбинат работает в штатном режиме. С утра доставка свежего хлеба осуществляется в торговые точки, в том числе, в отдаленные районы.

Зафиксированы факты подтопления ряда торговых объектов, находящихся на цокольных этажах. Также поступали сигналы от сельхозпроизводителей о подтоплении полей. Ситуация находится на контроле.

Специалисты профильного департамента продолжают мониторинг на предмет обеспеченности хлебом и продуктами первой необходимости.

В связи с прохождением циклона все службы жизнеобеспечения Южно-Сахалинска приведены в состояние повышенной готовности. В ночь на 6 октября на территории муниципалитета выпала почти месячная норма осадков. Ситуация в городе находится на личном контроле мэра города Сергея Надсадина.