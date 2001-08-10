Студенты СахГУ отправляются на Всероссийский студенческий проект "Твой ход"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 6 по 8 октября в Дальневосточном федеральном округе пройдёт Окружной этап Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход". Около 250 студентов из регионов ДФО встретятся в Хабаровске, в том числе 14 студентов из Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.
Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Образование" совместно с Росмолодёжью при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Российской Федерации.
Важным элементом программы станут финальные конкурсные испытания по защите проектов участников конкурсного трека "Делаю" третьего сезона и тестирование лидеров команд. Данный трек направлен на поддержку и развитие молодёжи, которая хочет жить и создавать в России проекты на благо своего региона.
Елисей Оболенский и Анна Цепкало в течение года работали над проектом «Есть вопрос!». Это студенческий проект, направленный на сокращение дистанции между студентами и администрацией университета и в первую очередь - с ректором. Проект реализован в видео-формате, чтобы все желающие получили ответы на вопросы из первых уст.
«У наших студентов много вопросов, которые просто невозможно решить в деканате, ведь деканат - это структура, обеспечивающая учебный процесс, и здесь нам не расскажут о планах развития ВУЗа и установки велопарковок. Именно для этого мы выбрали видео-формат, чтобы сделать информацию доступной для всех студентов» - отмечает студент СахГУ Елисей Оболенский.
В течение первого дня участники научатся эффективно выстраивать общение в социальных сетях и узнают, как стать влиятельным и востребованным специалистом в своей сфере деятельности.
Во второй день молодые люди узнают больше о управлении командой и о том, как создавать и развивать студенческие объединения в стране.
В завершающий день молодые люди примут участие в креативной встрече по включению проекта "Твой Ход" во "Всемирный фестиваль молодёжи — 2024" и пройдут мастер-класс по плетению маскировочных сетей для помощи штабу #МЫВМЕСТЕ.
"Участие в Окружном этапе проекта — это большой шаг к финалу. Мы надеемся на плодотворную работу, что встречи с другими участниками и экспертами помогут прокачать нам свои знания и получить ценный опыт", — отметила студентка СахГУ Анна Цепкало.
Окружные этапы Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход" пройдут в очном формате в семи федеральных округах. По результатам Окружного этапа будут определены Топ-200 участников трека "Делаю", которые получат статус победителя Всероссийского студенческого конкурса "Твой Ход". Всего на участие в конкурсный трек "Делаю" было подано 18 082 заявок со всей страны.
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