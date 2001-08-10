Подрядчика на Камчатке, по вине которого погиб рабочий, будут судить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи завершили сбор доказательств по уголовному делу о нарушении подрядчиком правил безопасности при ведении ремонтных работ. В результате его халатности погиб рабочий, пишет ИА "Кам 24".
Трагедия произошла 23 августа в Петропавловске-Камчатском. При выполнении работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства по ремонту подходных путей к остановке общественного транспорта, 52-летнего мужчину ударило током и отбросило в бетонный ливневый канал. При падении он получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой через некоторое время скончался в реанимационном отделении больницы.
Как рассказали ИА "Кам 24" в пресс-службе следственного управления, 39-летний подрядчик, ответственный за выполнение работ, допустил ряд грубейших нарушений, которые и повлекли смерть рабочего.
"Подрядчик не организовал отключение подачи технического электричества на воздушную линию электропередачи, вблизи которой осуществлялись работы, допустил потерпевшего, не имеющего соответствующего стажа и разряда, к их выполнению без заключения трудового договора, без инструктажа, а также без средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током", - сообщили в следственном управлении.
Мужчина обвиняется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении ремонтных работ, повлекшее смерть человека). Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.
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