Тихоокеанское
информационное агентство
6 Октября 2023
Сейчас 20:17
99,68|104,79|66,91
18 бригад Сахалинэнерго восстанавливает электроснабжение, нарушенное циклоном на Сахалине
12:25, | Новости общества Сахалина и Курил

Подрядчика на Камчатке, по вине которого погиб рабочий, будут судить

Подрядчика на Камчатке, по вине которого погиб рабочий, будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи завершили сбор доказательств по уголовному делу о нарушении подрядчиком правил безопасности при ведении ремонтных работ. В результате его халатности погиб рабочий, пишет ИА "Кам 24".

Трагедия произошла 23 августа в Петропавловске-Камчатском. При выполнении работ в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства по ремонту подходных путей к остановке общественного транспорта, 52-летнего мужчину ударило током и отбросило в бетонный ливневый канал. При падении он получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой через некоторое время скончался в реанимационном отделении больницы.

Как рассказали ИА "Кам 24" в пресс-службе следственного управления, 39-летний подрядчик, ответственный за выполнение работ, допустил ряд грубейших нарушений, которые и повлекли смерть рабочего.

"Подрядчик не организовал отключение подачи технического электричества на воздушную линию электропередачи, вблизи которой осуществлялись работы, допустил потерпевшего, не имеющего соответствующего стажа и разряда, к их выполнению без заключения трудового договора, без инструктажа, а также без средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током", - сообщили в следственном управлении.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении ремонтных работ, повлекшее смерть человека). Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?