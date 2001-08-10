Приморская традиция перепугала певицу Славу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала в социальной сети, как проснулась из-за громкого выстрела во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

По словам исполнительницы, она проснулась в гостинице дальневосточной столицы из-за громкого звука. Слава сначала сравнила хлопок с выстрелом из артиллерийского оружия, а потом предположила, что в городе мог упасть дрон.

"Просто гром. Ну, не гром, а какой-то удар из какого-то орудия. Я думаю: ну дрон, не дай Бог! Что делать? Я бабуля уже, думаю: да спи ты дальше", - рассказала певица.

Звезду эстрады успокоили участники ее коллектива, объяснив, что для Владивостока выстрел из пушки в 12:00 - эта старая традиция, по которой в городе отмечают полдень. Однако, несмотря на объяснения, певица задумалась о жизни.

"Жизнь - одна, вот одна. Она одна настолько, что живите и кайфуйте!" - советует поклонникам певица.