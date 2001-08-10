10:43, | Новости общества Сахалина и Курил
Жители Южно-Сахалинска могут бесплатно сдать шины на утилизацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управлением мониторинга городского хозяйства совместно с компанией "ЭкоШина-Сахалин" организован прием от населения автошин легковых автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Привезти покрышки можно с 9.00 до 18.00 с понедельника по субботу (воскресенье - выходной) по адресу: пер. Солнечный, 3.
Каждый желающий может сдать шины в количестве не более 5 штук с человека.
Прием шин от населения осуществляется бесплатно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:11 Сегодня Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
09:54 Сегодня Южно-Сахалинск находится во власти мощного циклона
09:59 Сегодня Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
09:44 Сегодня 18 бригад Сахалинэнерго восстанавливает электроснабжение, нарушенное циклоном на Сахалине
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
16:04 Вчера Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
15:26 29 Сентября Развитие кадрового потенциала в регионе обсудили на форуме "Нефть и газ Сахалина"
10:39 29 Сентября Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
14:15 6 Сентября Почти 1000 кандидатов в депутаты поборются за доверие сахалинцев и курильчан на сентябрьских выборах
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
Выбор редакции
- 09:59 Сегодня Аэровокзал Южно-Сахалинск запустил курс по гостеприимству
- 09:33 Вчера Сахалинский гимнаст стал серебряным призером на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске
- 15:38 4 Октября Более трех тысяч многодетных семей в Сахалинской области получили выплату на улучшение жилищных условий
- 10:35 3 Октября На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?