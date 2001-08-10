Жители Южно-Сахалинска могут бесплатно сдать шины на утилизацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управлением мониторинга городского хозяйства совместно с компанией "ЭкоШина-Сахалин" организован прием от населения автошин легковых автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Привезти покрышки можно с 9.00 до 18.00 с понедельника по субботу (воскресенье - выходной) по адресу: пер. Солнечный, 3.

Каждый желающий может сдать шины в количестве не более 5 штук с человека.

Прием шин от населения осуществляется бесплатно.