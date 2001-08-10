Тихоокеанское
информационное агентство
6 Октября 2023
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18 бригад Сахалинэнерго восстанавливает электроснабжение, нарушенное циклоном на Сахалине
09:44, | Новости общества Сахалина и Курил

18 бригад Сахалинэнерго восстанавливает электроснабжение, нарушенное циклоном на Сахалине

18 бригад Сахалинэнерго восстанавливает электроснабжение, нарушенное циклоном на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" ведет восстановительные работы на линиях электропередачи в южных районах Сахалина. Отключение ЛЭП произошло в результате циклона, пришедшего на остров в ночь с 5 на 6 октября. В ликвидации последствий непогоды участвуют 18 бригад компании (40 человек) и 20 единиц техники, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Накануне аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО "Сахалинэнерго" были переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий надвигающего циклона, установлено круглосуточное дежурство руководящего состава компании.

По состоянию на 9 часов сегодняшнего дня энергетики проводят ремонтные работы на ЛЭП, обеспечивающие электроэнергией села Весточка, Пятиречье, а также ряд улиц в микрорайонах г. Южно-Сахалинска - Луговом, Новоалександровске, Лиственничном (более подробная информация на сайте).

Ремонтные работы осложняются ветром и сильным дождем. Тем не менее, энергетики прикладывают все силы, чтобы восстановить электроснабжение в течение сегодняшнего дня.

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго".

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