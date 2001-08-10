18 бригад Сахалинэнерго восстанавливает электроснабжение, нарушенное циклоном на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" ведет восстановительные работы на линиях электропередачи в южных районах Сахалина. Отключение ЛЭП произошло в результате циклона, пришедшего на остров в ночь с 5 на 6 октября. В ликвидации последствий непогоды участвуют 18 бригад компании (40 человек) и 20 единиц техники, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Накануне аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО "Сахалинэнерго" были переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий надвигающего циклона, установлено круглосуточное дежурство руководящего состава компании.

По состоянию на 9 часов сегодняшнего дня энергетики проводят ремонтные работы на ЛЭП, обеспечивающие электроэнергией села Весточка, Пятиречье, а также ряд улиц в микрорайонах г. Южно-Сахалинска - Луговом, Новоалександровске, Лиственничном (более подробная информация на сайте).

Ремонтные работы осложняются ветром и сильным дождем. Тем не менее, энергетики прикладывают все силы, чтобы восстановить электроснабжение в течение сегодняшнего дня.

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго".