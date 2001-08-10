Ко дню учителя для сахалинцев подготовили добрые фильмы о важной профессии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Влияние учителей на нашу жизнь сложно переоценить, и каждый человек может вспомнить учителя, который всегда в него верил, был примером и дарил вдохновение. Вместе с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС ко Дню учителя мы сделали подборку, в которой объединили светлые фильмы об учительской профессии. Подборка фильмов к празднику учителя - это замечательная возможность отдать дань уважения этой профессии и вдохновиться их поступками и трудами, которые они делают для блага общества. Ностальгируйте и вспоминайте своих любимых учителей.
«Я буду жить»
Алла, героиня Евгении Дмитриевой – самоотверженная женщина. Она любит свою профессию репетитора и своих учеников, для нее работа – не просто способ заработать деньги, хотя и он тоже, ведь своей семье она не менее преданна. Но однажды Алла понимает, что именно в семье ей не хватает внимания. Чтобы его вернуть, Алла решается на авантюру и врет о своей неизлечимой болезни. Но, к ее удивлению, близкие совсем не так трагично воспринимают новость, а начинают думать о дележке наследства. Алле, как настоящему педагогу, предстоит подумать, как преподать им действительно ценный урок.
«Хороший мальчик»
В жизнерадостной комедии Оксаны Карас об обычном дне школьника Коли Смирнова Москва выглядит как солнечный и теплый город будущего, а школа – лучшее место на земле. Коле предстоит повзрослеть: он влюбился в милую учительницу английского, но роман между ними невозможен. Однако это не значит, что нельзя сохранить дружбу. А в самого Колю влюбляется дочка директора, решившая, что это он поджёг школу. Остаётся всего несколько дней до субботнего праздника, где должны встретиться все герои этого водоворота событий, и теперь хорошему мальчику Коле надо успеть разобраться во всем.
«Общество мертвых поэтов»
Оскароносный фильм с Робином Уильямсом рассказывает историю Джона Китинга - учителя английской словесности в консервативном американском колледже, который только получил эту работу и надеется воспитывать учеников в свободном духе. От остальных учителей его отличают легкость общения, эксцентричное поведение, которое многим кажется неприемлемым, и вольнолюбивое отношение к обязательной программе. Для кого-то он – учитель мечты, но кто-то считает иначе. Однажды Китинг посвящает учеников в тайну Общества мёртвых поэтов. С этого момента школьники начинают познавать мир по-новому.
«Школа рока»
Еще одну комедию, которая показывает учителя, совсем не похожего на других, снял американский режиссер Ричард Линклейтер. Главную роль, рокера и нового учителя музыки, в нем сыграл гитарист Джек Блэк. Его герой, музыкант Дьюи, устал сидеть без работы и случайно перехватил телефонный звонок, адресованный его соседу. Так он стал учителем музыки. Но Дьюи совсем не знает, что это такое – работать в школе. На помощь приходят обаяние и веселый нрав, которые позволяют ему влюбить в себя пятиклассников. Проведя несколько прослушиваний, Дьюи решает сделать из класса рок-группу и победить с ребятами на конкурсе.
«Беззаботная»
За роль учительницы в комедии Майка Ли актриса Салли Хокинс получила «Золотой глобус». 30-летняя Поппи живет в Лондоне и работает классной руководительницей в младшей школе, но она совсем не похожа на привычных многим учительниц. Она снимает квартиру с подружкой, ходит по дискотекам, занимается собой и излучает оптимизм, а мир в итоге отвечает ей тем же, и дарит настоящую любовь. Романтическая комедия с необычным учительским образом в центре.
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