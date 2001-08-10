В Сахалинский области учителя могут получить профессиональную и материальную помощь от властей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах большое внимание уделяется развитию и поддержке педагогов. Для учителей предусмотрены различные конкурсы, курсы, конференции и многое другое. Кроме того, специалистам помогают и материально. Молодые учителя могут рассчитывать на выплату подъемных, помощь с оплатой жилья и коммунальных услуг. Подробнее об этом – в нашем материале.

Образование и развитие

По указу президента Владимира Путина, 2023 год стал Годом педагога и наставника. На островах уделили внимание всем от студентов педагогических вузов до ветеранов отрасли. На сегодняшний день в профессии заняты больше 10 тысяч специалистов.

В региональном министерстве образования для педагогов подготовили большое количество разнообразных мероприятий. Среди них Чемпионат учительских команд, форум «Вектор образования» и другие.

Так, на прошлой неделе состоялся межмуниципальный конкурс «Островитянка», который нацелен на выявление талантливых педагогов. Оценивали учителей сразу два жюри — организация молодых педагогов области и Собрание школьников Поронайского района.

Лучшей стала учитель Екатерина Нуну из Охи. За победу она получила поездку в Москву. А детское жюри выбрало Татьяну Маковскую из Поронайска. Она поедет в Хабаровск.

По словам директора департамента образования, культуры и спорта администрации Поронайского района Натальи Анисовой, учителя из муниципального образования постоянно участвуют в научных состязаниях и занимают первые места. Также педагоги проходят обучения, чтобы подробно разобраться во всех новшествах в системе образования и гармонично ввести их в образовательный процесс.

Мнения педагогов

Преподаватель истории и обществознания школы № 5 в областном центре Алексей Кофман отметил, что в регионе созданы все условия для роста развития учителей в профессиональной сфере. Областной центр оценки качества образования, ИРОСО, методический центр предоставляют многообразие программ переподготовки, что позволяет педагогам улучшать навыки и быть в курсе всех современных образовательных тенденций.

По словам старшего воспитателя из села Некрасовка Натальи Чайки, система образования в области постоянно совершенствуется, стала более разнообразной и внеурочная деятельность, что дает широкие возможности для всестороннего развития в профессиональной сфере.

Поддержка от государства

Власти островного региона стимулируют специалистов и материально. Молодым сотрудникам выплачивают единовременную выплату от 258,4 тысяч до 430,7 тысяч рублей. Тем, кто переехал на сельские территории из регионов страны, выплачивают два миллиона.

На Сахалине и Курилах также существуют ежемесячные и единовременные пособия для Заслуженных педагогов и ветеранов отрасли. В селах педагогам компенсируют средства, потраченные на аренду квартиры.

Благоприятные условия создают и с помощью строительства новых учебных заведений, закупке современного оборудования и многого другого. Только в этом году в регионе открыли четыре новые школы.

Подобные меры уже принесли свои результаты. В этом году регион поставил рекорд по числу педагогов, которые попали в финалы всероссийских конкурсов. Трое учителей попали в тысячу лучших специалистов со всей России.