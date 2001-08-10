Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Согласно производственным итогам за месяц, лидерами по перелётам за пределами области стали Москва, Владивосток и Хабаровск. Среди внутрирегиональных рейсов популярностью у сахалинцев и курильчан пользовались маршруты из Южно-Сахалинска в Курильск, Южно-Курильск и Оху, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".
В сентябре крупнейший на Дальнем Востоке терминал обслужил около 128 000 пассажиров. Из них на прилёт - более 64 400, на вылет - 63 410. Общее количество принятых и отправленных рейсов составило 1 142. В багажном отделении аэровокзального комплекса обработали более 1 300 000 килограммов багажа.
С 8 сентября главные воздушные ворота области приняли более 50 дополнительных рейсов из Москвы. Их запустила авиакомпания "Россия". Перелёты выполняли дальнемагистральные лайнеры Boeing 777. Общая вместимость такого самолёта от 373 до 457 человек в зависимости от компановки.
"Наш аэровокзальный комплекс был готов к тому, чтобы принимать больше межрегиональных рейсов. Мощностей достаточно, сотрудники работают оперативно. Мы готовы и дальше постепенно наращивать число рейсов. Причем, по разным направлениям", - отметил генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко.
Напомним, в расписании полётов за сентябрь пассажирам были доступны прямые рейсы по 10 направлениям за пределы региона: Москва, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Хабаровск, Советская Гавань, Чита. Ещё 4 - стыковочных в Якутск, Улан-Удэ, Екатеринбург и Санкт-Петербург.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:04 Сегодня Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
08:53 Сегодня Cахалинским школьникам рассказали о работе в уголовном розыске
11:28 Сегодня Южносахалинцы могут сегодня, 5 октября, приобрести свежую камбалу
11:11 Сегодня В ночь на 6 октября в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
- 15:07 28 Сентября В Южно-Сахалинске завершен ремонт улицы Крайняя
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
15:26 29 Сентября Развитие кадрового потенциала в регионе обсудили на форуме "Нефть и газ Сахалина"
10:39 29 Сентября Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
14:15 6 Сентября Почти 1000 кандидатов в депутаты поборются за доверие сахалинцев и курильчан на сентябрьских выборах
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня Сахалинский гимнаст стал серебряным призером на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске
- 15:38 Вчера Более трех тысяч многодетных семей в Сахалинской области получили выплату на улучшение жилищных условий
- 10:35 3 Октября На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов
- 14:52 2 Октября Сахалинские чир спортсмены разыграли медали региональных состязаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?