Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно производственным итогам за месяц, лидерами по перелётам за пределами области стали Москва, Владивосток и Хабаровск. Среди внутрирегиональных рейсов популярностью у сахалинцев и курильчан пользовались маршруты из Южно-Сахалинска в Курильск, Южно-Курильск и Оху, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

В сентябре крупнейший на Дальнем Востоке терминал обслужил около 128 000 пассажиров. Из них на прилёт - более 64 400, на вылет - 63 410. Общее количество принятых и отправленных рейсов составило 1 142. В багажном отделении аэровокзального комплекса обработали более 1 300 000 килограммов багажа.

С 8 сентября главные воздушные ворота области приняли более 50 дополнительных рейсов из Москвы. Их запустила авиакомпания "Россия". Перелёты выполняли дальнемагистральные лайнеры Boeing 777. Общая вместимость такого самолёта от 373 до 457 человек в зависимости от компановки.

"Наш аэровокзальный комплекс был готов к тому, чтобы принимать больше межрегиональных рейсов. Мощностей достаточно, сотрудники работают оперативно. Мы готовы и дальше постепенно наращивать число рейсов. Причем, по разным направлениям", - отметил генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко.

Напомним, в расписании полётов за сентябрь пассажирам были доступны прямые рейсы по 10 направлениям за пределы региона: Москва, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Хабаровск, Советская Гавань, Чита. Ещё 4 - стыковочных в Якутск, Улан-Удэ, Екатеринбург и Санкт-Петербург.