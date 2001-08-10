Губернатор Валерий Лимаренко поздравил сахалинских педагогов с Днем учителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 5 октября, губернатор Валерий Лимаренко поздравил работников островного образования с профессиональным праздником. Глава региона вручил лучшим учителям заслуженные награды - Почетные грамоты министерства просвещения РФ, Почетную грамоту правительства Сахалинской области, Благодарности губернатора, Знаки отличия губернатора "Почетный наставник" и Благодарственные письма губернатора. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, состоялось в областном центре народного творчества.
- Дорогие учителя! Рад приветствовать вас и поздравить с профессиональным праздником! 2023 год посвящен вам. Педагогам и наставникам. Это инициатива Президента. И такое внимание абсолютно заслуженно. Людям, которые отдают все силы нашим детям. Передают им знания и опыт, помогают раскрыть таланты и добиться успехов в самых разных сферах. Это большая и очень непростая работа, от которой зависят успехи наших детей и молодежи, настоящее и будущее островного региона, нашей страны в целом. Мы уделяем большое внимание развитию образования. Строим новые школы, оснащаем их современным оборудованием, создаем условия для повышения профессионального мастерства и статуса учителя. Спасибо вам за труд, преданность делу, творческий поиск. Мы всегда будем поддерживать вас и ценить, - обратился к собравшимся Валерий Лимаренко.
Всего награды получили более 30 работников образования Сахалинской области.
Так, за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования Почётную грамоту министерства просвещения РФ вручили воспитателю Ирине Бельтиковой, директору средней общеобразовательной школы села Огоньки Вере Калининой, а также учителям Елене Пен и Анне Пименовой.
Почетной грамоты правительства Сахалинской области удостоена учитель информатики Римма Аноприкова. Благодарностью губернатора награждены учитель русского языка и литературы Надежда Кульшина и педагог-организатор Ксения Осипова.
- Я никогда не собиралась связывать свою жизнь с маленькими детьми. Это за меня решила судьба. Когда-то я проходила обучение в системе МВД, и меня отправили в дом малютки. Нам нужно было посмотреть, в каких условиях находятся малыши. Там я увидела деток, которые нуждаются в тепле и ласке, которых бросили родители. На меня это так сильно повлияло, что я решила стать воспитателем. Тружусь уже 8 лет, - рассказала Наталья Саутченко, которая стала лауреатом областной премии за значительный вклад в развитие дошкольного образования детей.
- Я учу детей уже более 30 лет. Причем большую часть своей карьеры я трудилась учителем физики. Однако 4 года назад моя жизнь круто изменилась - я переехала на Сахалин и начала преподавать робототехнику. Дети буквально заряжают меня энергией, вдохновляют меня. Люблю наблюдать, как они растут и развиваются, занимаются творчеством и спорят. Это здорово, - отметила Нина Долгополова, лауреат премии за значительный вклад в развитие дополнительного образования детей.
Знака губернатора Сахалинской области "Почетный наставник" удостоены заместитель заведующего детским садом села Сокол Елена Тарасевич, заведующая детским садом в Макарове Евгения Комайгородская и методист Валентина Швецова.
Благодарственное письмо губернатора вручили учителю географии Эмме Литвинцевой, преподавателю истории Ольге Гороховской и учителю английского языка Оксане Пантюхиной.
Отметим, в этом году рекордное количество учителей Сахалинской области стали финалистами Всероссийских конкурсов. 3 человека вошли в тысячу лучших педагогов России.
Областные власти ведут комплексную работу по развитию системы островного образования, в рамках которой реализуются новые проекты. Например, с этого года внедрена единая модель профессиональной ориентации школьников с 6 по 11 классы - запустили курсы по программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами, начальной военной подготовке.
Совместно с сахалинским госуниверситетом запущен проект "500 школьников" и "Школа-театр-вуз". В школах и учреждениях среднего профессионального образования появились советники директоров по воспитанию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:04 Сегодня Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
08:53 Сегодня Cахалинским школьникам рассказали о работе в уголовном розыске
11:28 Сегодня Южносахалинцы могут сегодня, 5 октября, приобрести свежую камбалу
11:11 Сегодня В ночь на 6 октября в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь
- 15:07 28 Сентября В Южно-Сахалинске завершен ремонт улицы Крайняя
12:24 29 Сентября В Сахалинской области проживают почти 105 тысяч островитян, старше 60 лет
15:26 29 Сентября Развитие кадрового потенциала в регионе обсудили на форуме "Нефть и газ Сахалина"
10:39 29 Сентября Стандарт уборки дворов и качество ремонта подъездов проверили в Охе
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
14:15 6 Сентября Почти 1000 кандидатов в депутаты поборются за доверие сахалинцев и курильчан на сентябрьских выборах
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня Сахалинский гимнаст стал серебряным призером на Всероссийских соревнованиях в Новосибирске
- 15:38 Вчера Более трех тысяч многодетных семей в Сахалинской области получили выплату на улучшение жилищных условий
- 10:35 3 Октября На Сахалине задержаны браконьеры, добывшие более 5000 трепангов
- 14:52 2 Октября Сахалинские чир спортсмены разыграли медали региональных состязаний
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?