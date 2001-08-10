Губернатор Валерий Лимаренко поздравил сахалинских педагогов с Днем учителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 5 октября, губернатор Валерий Лимаренко поздравил работников островного образования с профессиональным праздником. Глава региона вручил лучшим учителям заслуженные награды - Почетные грамоты министерства просвещения РФ, Почетную грамоту правительства Сахалинской области, Благодарности губернатора, Знаки отличия губернатора "Почетный наставник" и Благодарственные письма губернатора. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, состоялось в областном центре народного творчества.

- Дорогие учителя! Рад приветствовать вас и поздравить с профессиональным праздником! 2023 год посвящен вам. Педагогам и наставникам. Это инициатива Президента. И такое внимание абсолютно заслуженно. Людям, которые отдают все силы нашим детям. Передают им знания и опыт, помогают раскрыть таланты и добиться успехов в самых разных сферах. Это большая и очень непростая работа, от которой зависят успехи наших детей и молодежи, настоящее и будущее островного региона, нашей страны в целом. Мы уделяем большое внимание развитию образования. Строим новые школы, оснащаем их современным оборудованием, создаем условия для повышения профессионального мастерства и статуса учителя. Спасибо вам за труд, преданность делу, творческий поиск. Мы всегда будем поддерживать вас и ценить, - обратился к собравшимся Валерий Лимаренко.

Всего награды получили более 30 работников образования Сахалинской области.

Так, за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования Почётную грамоту министерства просвещения РФ вручили воспитателю Ирине Бельтиковой, директору средней общеобразовательной школы села Огоньки Вере Калининой, а также учителям Елене Пен и Анне Пименовой.

Почетной грамоты правительства Сахалинской области удостоена учитель информатики Римма Аноприкова. Благодарностью губернатора награждены учитель русского языка и литературы Надежда Кульшина и педагог-организатор Ксения Осипова.

- Я никогда не собиралась связывать свою жизнь с маленькими детьми. Это за меня решила судьба. Когда-то я проходила обучение в системе МВД, и меня отправили в дом малютки. Нам нужно было посмотреть, в каких условиях находятся малыши. Там я увидела деток, которые нуждаются в тепле и ласке, которых бросили родители. На меня это так сильно повлияло, что я решила стать воспитателем. Тружусь уже 8 лет, - рассказала Наталья Саутченко, которая стала лауреатом областной премии за значительный вклад в развитие дошкольного образования детей.

- Я учу детей уже более 30 лет. Причем большую часть своей карьеры я трудилась учителем физики. Однако 4 года назад моя жизнь круто изменилась - я переехала на Сахалин и начала преподавать робототехнику. Дети буквально заряжают меня энергией, вдохновляют меня. Люблю наблюдать, как они растут и развиваются, занимаются творчеством и спорят. Это здорово, - отметила Нина Долгополова, лауреат премии за значительный вклад в развитие дополнительного образования детей.

Знака губернатора Сахалинской области "Почетный наставник" удостоены заместитель заведующего детским садом села Сокол Елена Тарасевич, заведующая детским садом в Макарове Евгения Комайгородская и методист Валентина Швецова.

Благодарственное письмо губернатора вручили учителю географии Эмме Литвинцевой, преподавателю истории Ольге Гороховской и учителю английского языка Оксане Пантюхиной.

Отметим, в этом году рекордное количество учителей Сахалинской области стали финалистами Всероссийских конкурсов. 3 человека вошли в тысячу лучших педагогов России.

Областные власти ведут комплексную работу по развитию системы островного образования, в рамках которой реализуются новые проекты. Например, с этого года внедрена единая модель профессиональной ориентации школьников с 6 по 11 классы - запустили курсы по программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами, начальной военной подготовке.

Совместно с сахалинским госуниверситетом запущен проект "500 школьников" и "Школа-театр-вуз". В школах и учреждениях среднего профессионального образования появились советники директоров по воспитанию.