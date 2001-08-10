Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году на дорогах Сахалинской области установили пять камер фото-видеофиксации (четыре - в Южно-Сахалинске, одну - в Холмске). Они обошлись бюджету в более чем 36 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.
По словам специалистов, системы дают информацию о ситуации на дорогах, позволяют регулировать работу светофоров и оперативно ликвидировать заторы на дорогах, а также стимулируют водителей не нарушать ПДД.
- Адресный перечень установки новых объектов был сформирован на основании показателей аварийности дорог, что позволяет осуществлять полноценный контроль за состоянием дорожной сети и значительно повышать уровень безопасности на дорогах, особенно где располагаются объекты социального значения, - рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри. - Поэтому просим водителей соблюдать правила поведения на дорогах - это позволит избежать несчастных случаев. Со своей стороны, мы приложим все усилия, чтобы сделать передвижение по дорогам безопаснее.
Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" для повышения безопасности на дорожной сети региона.
Интеллектуальные транспортные системы в Сахалинской области внедряют с 2019 года. Всего до конца 2024 года на дорогах области будет работать 150 камер фото-видеофиксации.
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