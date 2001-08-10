В Корсакове продолжается строительство нового отделения центральной районной больницы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове продолжается строительство нового отделения центральной районной больницы. Отделение паллиативной медицинской помощи будет рассчитано на 30 коек. Объект реализуется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", действующей по инициативе президента Владимира Путина, а также адресной инвестиционной программы в регионе. Ответственным исполнителем выступает министерство здравоохранения Сахалинской области, а региональное министерство строительства отвечает за выполнение строительно-монтажных работ, пишет astv.ru.
Проектом предусмотрено не только возведение корпуса, но и обустройство подъездных путей к нему.
- Хотелось бы обратить внимание, что в рамках реализации данного проекта будет обеспечена также проезжая часть от улицы Окружной до самого объекта. Предполагаются пешеходная дорожка, тротуары, зелёные насаждения, газоны. Будут соблюдены требования для маломобильных групп населения. Комфорт жителей очень важен, - подчеркнул первый заместитель министра строительства Сахалинской области Николай Давыдов.
Сегодня на строительной площадке будущего отделения работают 40 человек и 5 единиц техники. Реализация данного проекта является важным шагом в развитии здравоохранения Сахалинской области.
- На данный момент готовность объекта - порядка 30%. Ведём работы по благоустройству территории, готовимся к асфальтированию. Также начали монтаж панелей, навесной вентилируемой системы. Ведём работы по внутренним инженерным системам. Есть полная готовность к запуску отопления для работ в зимний период времени, - сообщил исполнительный директор компании-подрядчика Игорь Борох.
На объекте уже смонтировали специальные инженерные системы, которые обеспечивают подачу медицинских газов. В помещениях установили подпотолочные медицинские консоли, вентиляционные системы сделали из нержавеющей стали. Это гарантирует надежность и безопасность функционирования будущего отделения.
В палате интенсивной терапии на 4 койки предусмотрен аппарат искусственной вентиляции лёгких. В учреждении будут три лифта. У каждого пациента будет функциональная механическая кровать.
- Строительство объекта по паллиативной помощи больных идёт с небольшим опережением графика, - сказал и. о. руководителя дирекции по строительству Андрей Комароми. - Предусмотрены все условия для комфортного содержания пациентов - здание 1 категории.
Реализация данного проекта является важным шагом в развитии здравоохранения Сахалинской области. Завершить работы по плану ожидается до лета будущего года, однако строители приложат все усилия, чтобы сдать объект раньше срока.
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