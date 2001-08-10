Южносахалинцам, пострадавшим после циклона, передано порядка 300 кубометров пиломатериалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинске продолжают оказывать помощь пострадавшим после циклона горожанам. В числе прочих мер поддержки по поручению губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина организована доставка строительных материалов жителям для восстановления жилья, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работа в этом направлении проходит во взаимодействии с различными структурами. Значительную помощь оказывает правительство Сахалинской области. К обеспечению строительными материалами жителей привлечено агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и региональное агентство по делам ГО и ЧС.

В адрес агентства передана заявка на поставку порядка 1200 кубических метров пиломатериала. Это достаточно большой объем, поэтому на данный момент задействован потенциал всего лесопромышленного комплекса региона. К работе подключены производства из Смирныховского, Тымовского, Макаровского районов. Предприятия вводят вторые смены, задействуют ранее не использованное оборудование.

- Совместно с администрацией Южно-Сахалинска мы ведем работу по обеспечению населения города строительными материалами, которые в первую очередь необходимы жителям. Часть объема от общей потребности уже доставлена горожанам. Это порядка 300 кубических метров пиломатериала. Планируем до конца октября эту работу завершить, - отметил руководитель регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства Роман Остапенко.

Добавим, южносахалинцы начали получать необходимые стройматериалы 9 сентября. Специалистами администрации составлен график их доставки, есть возможность самовывоза. К работе привлечен транспорт завода им. Федотова, а также волонтеры.