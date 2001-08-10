Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2023
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09:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Масочный режим вводят в медицинских учреждениях Камчатки

Масочный режим вводят в медицинских учреждениях Камчатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 25 сентября в медицинских учреждениях Камчатки вводится масочный режим. Усиление мер профилактики связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает ТК "41 Регион".

О введении масочного режима на оперативном совещании у губернатора сообщила сегодня зампред краевого правительства Виктория Сивак. Она отметила, что эта мера принята по рекомендациям Минздрава РФ.

На Камчатке между тем растут показатели вирусной заболеваемости. В сравнении с предыдущей неделей прирост составил 35 %. У 134 заболевших (75 %) выявлен риновирус, у 14 человек (8 %) – COVID-19.

Важной мерой профилактики зампред назвала вакцинацию населения. Как сообщалось ранее, в этом эпидсезоне на Камчатке планируется привить более 186 тысяч человек. Пройти процедуру можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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