Сахалинские старшеклассники могут получить до 2,5 млн рублей на преображение своих школ и населенных пунктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное министерство финансов объявило о старте нового цикла проекта "Молодежный бюджет". Ребята предложат авторские идеи, которые хотели бы реализовать в своем образовательном учреждении или за его пределами. Лучшие инициативы получат финансирование - до 2,5 млн рублей на школу, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ребята разрабатывают проекты по организации спортивных, творческих и культурных мероприятий, улучшению инфраструктуры школы, созданию зон отдыха и многое другое. Лучшие из них определяются на общешкольном голосовании и в дальнейшем финансируются из областного и местных бюджетов. Также ученики могут активно участвовать в реализации своих идей, помогая учителям и администрации школы в выполнении работ по проекту.

- Программа школьного инициативного бюджетирования позволяет учащимся 9-11 классов получить опыт работы с бюджетом, научиться анализировать проблемы и предлагать решения, развивать навыки коммуникации и лидерства, а также повысить бюджетную грамотность, - рассказала министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина. - В проекте участвуют школьники 129 образовательных учреждений региона. На каждую школу в областном бюджете мы предусмотрели по 2,5 млн рублей. Данные средства ребята могут направить как на развитие и преобразование школьных пространств, так и на проекты по благоустройству общественных территорий, таких как скверы и детские площадки.

Заместитель директора школы села Кировского Юлия Ляхова уверена, что школьное инициативное бюджетирование позволяет ученикам почувствовать себя вовлеченными не только в школьную жизнь, но и принимать активное участие в развитии родного села.

- Участие в "Молодежном бюджете" для наших ребят - всегда целое событие и творческий процесс. Они тщательно обдумывают свои проекты, готовят видеопрезентации, защищают их. Чтобы ребята лучше представляли, как будут выглядеть их идеи в реальности, мы с ними делаем макеты будущих объектов. Проекты мы выбираем не просто для галочки. Каждый из них направлен на развитие родного села и благополучие его жителей, чтобы всем нам было уютно и комфортно жить здесь, - рассказала Юлия Ляхова.

За шесть лет в Кировском в рамках программы школьного инициативного бюджетирования реализовано пять проектов, и на достигнутом сельчане останавливаться не намерены. В планах - обустройство гаража для спецтехники на территории новой школы.

Школьное инициативное бюджетирование в Сахалинской области реализуется с 2018 года. За это время в жизнь воплотилось более 640 идей старшеклассников, из бюджета региона выделено 1,6 млрд рублей. Еще 143 инициированных школьниками проекта будут реализованы в этом году, на их финансирование в областной казне предусмотрено 322,5 млн рублей.