24 миллиона на развитие семейной фермы получил сахалинец
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хозяйство Ильи Чернобая расположено в селе Майское Поронайского района. Уже более пяти лет аграрий занимается выращиванием столовых корнеплодных и клубнеплодных культур. В этом году он стал участником конкурса на грант от областного министерства сельского хозяйства и торговли, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерство экономического развития.
- Большую помощь в подготовке документации мне оказали в Центре развития сельхозкооперации. В итоге я набрал 90 баллов, занял второе место среди конкурсантов и получил 24 миллиона. На них построил овощехранилище объёмом 1000 тонн, уже в этом году мой урожай будет храниться там, - рассказал фермер. - За последнее время удалось расширить парк техники: новый трактор и вилочный погрузчик, в ближайшем будущем появится и картофелеуборочный комбайн. Мы увеличили площади картофельных полей с 11 до 15 гектаров, и планируем ещё наращивать площадь обрабатываемой пашни. Это стало возможным с появлением новой техники и вместительного, оборудованного овощехранилища.
А в "Смирныховском" кооперативе благодаря господдержке появились модульный убойный пункт и крематор. Оборудование также приобрели на грантовые средства - 31,5 млн рублей. Это будет первый в регионе кооператив, члены которого смогут пользоваться услугами по забою скота и утилизации биологических отходов. В ближайшем будущем у этого же объединения появится оборудование для переработки дикоросов - ягод и грибов, а также линия по переработке овощей - картофеля, свеклы и морковки. Для мясной продукции кооператив "Смирныховский" приобрёл коптильню.
- Вот так, при помощи потребительского кооператива, мы перерабатываем сельхозпродукцию для дальнейшей реализации, без мер господдержки от Правительства Сахалинской области мы бы долго не смогли купить нужное оборудование, - поделилась член кооператива Людмила Лещук.
Всего же на грантовую поддержку островных фермеров в 2023 году направили 141 миллион рублей. Содействие в её получении оказывают специалисты Центра развития сельхозкооперации на базе центра "Мой бизнес": оказывают комплексную методологическую и консультационную поддержку, помогают в оформлении документов, а также организуют проведение бесплатных обучающих мероприятий на актуальные темы. Подробнее можно узнать на сайте selkhozcentr65.ru или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).
Отметим, помощь аграриям оказывают благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Цели - поддержать бизнес на всех этапах развития и устранить административные барьеры, для этого разработан целый комплекс мер поддержки.
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