Мэр Южно-Сахалинска распорядился наказать виновных в уничтожении цветочной клумбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По требованию мэра сотрудники департамента общественной безопасности и контроля провели проверку по ситуации с клумбой на кольцевой развязке улиц Ленина и Пуркаева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подрядчика привлекут к административной ответственности за нарушение регламента проведения земляных работ.

Инцидент произошел в городе накануне, 20 сентября. Строители при прокладке сетей ливневой канализации раскопали экскаватором участок клумбы вместе с высаженными на ней однолетними цветами, не согласовав свои действия с соответствующими муниципальными службами. В результате были загублены сотни цветов, высаженных этим летом. Мэр Сергей Надсадин назвал ситуацию вопиющей.

- Такие действия нельзя оправдать никакими обстоятельствами, нужно незамедлительно начать проверку и наказать виновных, - сказал Сергей Надсадин.

Сегодня с клумбы убрали оставшиеся цветы. По информации специалистов жизненный цикл данных однолетних цветов в условиях сахалинского климата рассчитан до 15 октября.

После завершения всех строительных работ подрядчик восстановит нарушенное благоустройство клумбы. Ситуация находится на контроле мэра Сергея Надсадина.