За время прохождения циклона чрезвычайных ситуаций в Южно-Сахалинске не зафиксировано
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным управления ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, ситуация в областном центре стабильная. В результате прохождения циклона в ночь на 20 сентября критических замечаний нет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отмечается незначительный подъем уровня рек, не грозящий выходом воды на пойму и подтоплением.
Зафиксированы пять обращений граждан о подтоплении жилого дома в частном секторе. Предварительно установлено, что данные дома находятся ниже уровня дорог и прилегающей территории. В настоящее время аварийно-спасательные службы ведут работы по откачке воды с данных участков.
Объекты социальной сферы, образования (школы и детские сады) работают в обычном режиме. Сегодня специалисты департамента городского хозяйства совместно с управляющими компаниями будет работать на адресах, откуда вечером поступали сигналы о частичных затеканиях воды во внутридомовые системы.
Все дежурные службы находятся в режиме повышенной готовности и готовы к немедленному реагированию. Специалисты мониторят обстановку круглосуточно.
В случае возникновения ЧС, а также если горожанам нужна помощь, работает единый телефон диспетчерской службы - 112.
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