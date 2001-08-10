В городском парке стартовали работы по очистке русла Рогатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

циклона. Спецтехника завода им. Федотова проводит дноуглубление, специалисты парка распиливают и вывозят поваленные деревья, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В понедельник, 18 сентября экскаватор был задействован в русле Рогатки в районе моста влюбленных. В результате циклона река заилена, вода практически не поступает по прежнему руслу.

- Мы начали работать именно от моста влюбленных, так как вода под мост не поступает. Работает экскаватор, фронтальные погрузчики, будет задействован камаз. Сформирована специальная бригада, которая занимается распиливанием поваленных деревьев. Сейчас уберем основные наносы ила и мусора, затем перейдем к тем местам, где также вода перестала поступать. Мы планируем подготовить русло, а затем пустить воду. Из-за большого потока воды река частично изменила русло, размыты берега, их также укрепим, – рассказал директор парка им. Ю. Гагарина Виктор Калюжный.

Отметим, работы рассчитаны на три недели. На первом этапе планируется освободить от ила реку на участке от озера Верхнего до Алтайского переулка. Затем рабочие приступят к очистке русла Рогатки от ул. Комсомольской в районе озера Нижнего. После расчистки русла будет произведено берегоукрепление инертными материалами.

Добавим, при проведении работ специалисты парка будут принимать максимальные меры для сохранения зеленых насаждений. Особое внимание уделят деревьям, корни которых уже пострадали от воды.