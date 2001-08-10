Сахалинскую жилищную программу могут растиражировать по России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская система обеспечения жильем семей с детьми может быть растиражирована по регионам России. Успешный опыт реализации профильных программ обсудили 15 сентября на круглом столе в областном центре. В числе модераторов встречи выступила президент ТПП Сахалинской области, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ТПП Сахалинской области.

Эксперты обсудили меры, действующие в Сахалинской области, по повышению доступности жилья для семей с детьми. Они уже показали свою результативность: строительство жилья ежегодно достигает рекордных показателей, программу переселения жильцов из ветхого и аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, выполнили досрочно, а семьи могут претендовать на льготы и субсидии при покупке квартиры или строительства собственного дома.

Жилищную политику назвали важнейшим фактором социально-экономического и демографического развития любого региона. Благодаря принятым мерам в Сахалинской области за пять лет – с 2011 по 2016 годы – удалось повысить коэффициент рождаемости с 1.56 до 2,16 детей на женщину. Участники круглого стола рассмотрели возможность применения системы жилищной политики в других субъектах страны.

Все положения, озвученные в ходе круглого стола, члены Общественной палаты РФ детально рассмотрят для выработки предложений по улучшению жилищных условий семей с детьми в отдельных регионах РФ.