В Поронайске завершился ремонт по программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня во дворе по улице 40 лет ВЛКСМ, 11 и 11а состоялась приемка ремонта по проекту «1000 дворов». Дворовую территорию преобразили в рамках федеральной программы «1000 дворов», реализующейся по поручению Президента Владимира Путина. Общая сумма работ по благоустройству составила около 14 миллионов рублей. Подрядная организация ООО «Сахгород» в полном объеме выполнила ремонт и сдала объект раньше установленного срока.

С начала лета подрядчик выполнил комплекс работ по обновлению дворовой территории. Первоначально было демонтировано старое оборудование, проведены земляные работы. Выполнено устройство тротуаров, укладка резиновой плитки, установлено ограждение, малые архитектурные формы, лавки и урны. Завезен новый грунт и выполнен посев газона, на территории посажены кустарники.

Проект обновления двора обсуждался с собственниками жилых помещений МКД. На детской площадке большой выбор игрового оборудования. Для детей установлены спортивные комплексы, качалки, велокарусель и другое. Игровая площадка рассчитана для пользования детей от 3 до 7 лет. Теперь в городе появился новый центр притяжения, где юные поронайцы смогут весело и интересно проводить время.