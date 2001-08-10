Тихоокеанское
информационное агентство
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09:22, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске завершился ремонт по программе "1000 дворов"

В Поронайске завершился ремонт по программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня во дворе по улице 40 лет ВЛКСМ, 11 и 11а состоялась приемка ремонта по проекту «1000 дворов». Дворовую территорию преобразили в рамках федеральной программы «1000 дворов», реализующейся по поручению Президента Владимира Путина. Общая сумма работ по благоустройству составила  около 14 миллионов рублей. Подрядная организация ООО «Сахгород» в полном объеме выполнила ремонт и сдала объект раньше установленного срока. 
 
С начала лета подрядчик выполнил комплекс работ по обновлению дворовой территории. Первоначально было демонтировано старое оборудование, проведены земляные работы. Выполнено устройство тротуаров, укладка резиновой плитки, установлено ограждение, малые архитектурные формы, лавки и урны. Завезен новый грунт и выполнен посев газона, на территории посажены кустарники.
 
Проект обновления двора обсуждался с собственниками жилых помещений МКД. На детской площадке большой выбор игрового оборудования. Для детей установлены спортивные комплексы, качалки, велокарусель и другое. Игровая площадка рассчитана для пользования детей от 3 до 7 лет. Теперь в городе появился новый центр притяжения, где юные поронайцы смогут весело и интересно проводить время.

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