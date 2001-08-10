09:13, | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайском районе завершили реставрацию объекта культурного наследия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Леонидово полностью завершили реконструкцию мемориального комплекса «Братские могилы советских воинов, павших при освобождении Южного Сахалина в 1945 году». Мемориальный комплекс является важным объектом культурного наследия и представляет большую значимость для всех сахалинцев, поскольку является крупнейшим захоронением советских воинов на территории островного региона. В братских могилах перезахоронено более 350 воинов, павших при боях за освобождение южной части Сахалина от японских милитаристов.
Реализовать проект обновления мемориального комплекса решено по поручению Губернатора Валерия Лимаренко. Реконструкция проходила в два этапа. В 2022 году подрядчик выполнял работы подготовительного характера. К ним относились демонтажные и земляные работы. Основная часть работ пришлась на текущий год. Подрядная организация смонтировал освещение, подсветку памятников и обелисков, отреставрировал барельефы, обелиски и бюсты Героев. Были обустроены пешеходные дорожки по всему периметру комплекса. Строители обновили постамент знаменитого танка Т-34-85, а также заменили мемориальную стену, на которой выгравировали имена более 350 советских Героев.
По завершению работ в порядок была приведена прилегающая к мемориальному комплексу территория.
Теперь, когда объект введен в эксплуатацию, почтить память Героев могут не только жители Поронайского района, но и всего островного региона. Героизм и отвага советских воинов, которые ценой собственной жизни выковали Победу в Великой Отечественной войне, не забыты.
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Новости общества Сахалина и Курил
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