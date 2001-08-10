Жители Южно-Сахалинска присоединяются к проекту "Будь готов!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бесплатные курсы по военно-спортивной подготовке профессиональные военные и силовики проводят по инициативе областного правительства. В рамках проекта как мужчины, так и женщины учатся оказывать первую медицинскую помощь, приобретают навыки маскировки, строительства укреплений и обращения с оружием, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Только в Южно-Сахалинске в проекте "Будь готов!" приняли участие уже около тысячи человек. Обучение проходило в несколько потоков. Каждый курс длится неделю. За это время курсанты успевают изучить характеристики и комплектацию средств индивидуальной защиты, освоить азы самообороны и жизни в полевых условиях.
- Я провожу занятия с середины лета, сейчас за партами много девчат. Это сотрудники детских садов и школ. Учим пользоваться средствами защиты, рассказываем, как устроена система оповещения в Южно-Сахалинске, какие есть укрытия, как организовывается эвакуация населения, - поделился начальник курсов гражданской обороны управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска Евгений Мельников.
- Хотелось бы отметить курс по тактической медицине и сказать огромное спасибо преподавателям. Интересно и доступно преподносится материал. Есть теория, есть практика. Уже сейчас я чувствую себя более подготовленным человеком. Своим коллегам очень рекомендую участие в проекте "Будь готов!", - рассказала горожанка Елена Белякова.
Желающие принять участие в проекте могут обратиться в администрацию города в рабочее время по телефону 300-809 (доб. 10).
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