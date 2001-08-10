В Южно-Сахалинске появился РельсоСквер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый арт-объект отрыт на привокзальной площади Южно-Сахалинска. РельсоСквер, посвященный истории развития железной дороги на Сахалине, уже стал точкой притяжения горожан. Событие приурочили к двадцатилетию со старта работ по перешивке островной колеи на общероссийский стандарт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Новый арт-объект расположен в северной части площади и оборудован информационным стендом, которое позволяет жителям и гостям областной столицы более детально ознакомиться с историей строительства и трансформации железной дороги на Сахалине. В торжественной церемонии открытия сквера приняли участие представители администрации Южно-Сахалинска и руководство дальневосточной железной дороги.
- Глядя на Южно-Сахалинск, мы понимаем, что он должен развиваться всесторонне и комплексно. Поэтому уделяем особое внимание созданию новых точек притяжения. РельсоСквер показывает связь прошлого и настоящего сахалинской железной дороги. Площадка оснащена архитектурной и ландшафтной подсветкой. В вечернее время она привлекает как детей, так и взрослых. Фактически мы создали легальное место в городе, где можно бегать по рельсам и шпалам. Ребятня этим активно пользуется и в игровой форме знакомится с историей острова. Аналогов такому скверу в России нет, - рассказал директор центра развития городской среды Василий Вишневский.
- Перешивка железной дороги на Сахалине на общероссийский стандарт — это исторический момент. Она завершилась в 2019 году. И позволила нам перейти на новые мощности. Закупить новые локомотивы, вагоны, перейти на другие скорости, повысить качество обслуживания пассажиров, - отметил заместитель начальника дальневосточной железной дороги Вячеслав Скрипка.
Строительство железных дорог на Сахалине началось после русско-японской войны 1904-1905 годов, когда южная часть острова стала принадлежать стране восходящего солнца. Японские специалисты действовали по своим установленным на тот момент стандартам. К основным населенным пунктам прокладывали колею шириной 1067 мм. В народе эта железная дорога получила название узкоколейка. После вхождения южной части Сахалина в состав СССР она стала уникальной для страны, поскольку отличалась от общего стандарта, это повлекло за собой многочисленные трудности с элементарной доставкой товаров на остров. Конструктивные переговоры о перешивке сахалинской колеи начали вести в 80-х годах прошлого века, когда была подана идея как приступить к работам не останавливая движение поездов на долгое время. Тогда перемены в стране вновь заблокировали все планы. Практическая реализация масштабного проекта началась только в 2003 году.
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