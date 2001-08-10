На Сахалине гинекологическое отделение обрело современное здание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пациентки теперь будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Отдельный корпус оснащен всем необходимым оборудованием для оказания плановой и экстренной помощи. Ранее структурное подразделение ютилось в приспособленных помещениях областной клинической больницы. Неудобство испытывали как пациентки, так и медицинский персонал, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Чтобы создать комфортные условия для женщин и медиков, было принято решение о переезде гинекологии в отдельно стоящее здание, которое раньше занимала аптека. В корпусе провели капитальный ремонт с учетом требований к размещению пациенток гинекологического профиля.

В обновленном здании помощь будут получать пациентки с гинекологическими заболеваниями и осложнениями беременности на сроке до 22 недель. Отделение рассчитано на 50 коек, на каждом этаже расположено по несколько санитарных и душевых комнат, имеется отдельное помещение для приема пищи.

Жительница Южно-Сахалинска Наталья Николаева стала одной из первых пациенток открывшегося в новом здании отделения. Женщина поступила по плановым показаниям, готовилась к госпитализации с некоторыми опасениями, но все страхи развеялись еще на этапе размещения.

- Не ожидала, что будет так удобно. Помню, еще в старом здании лечилась, там очень требовался ремонт, было неуютно. А здесь чувствуется, что о женщинах позаботились, обстановка располагает и к лечению, и к хорошему настроению, - поделилась женщина.

Для оказания медицинской помощи в отделении оборудованы три операционных, установлена специализированная аппаратура для проведения лапароскопических и эндоскопических вмешательств. В гинекологии все готово и на случай поступления экстренных пациенток. В приемном покое имеется отдельная операционная, кабинеты для УЗИ-диагностики и трансфузиологии. При необходимости в реанимационной помощи развернута палата интенсивной терапии на три койки.

- Открытие отделения - это шаг вперед. Здесь появилось оборудование, которого раньше никогда не было, например, специализированный прибор шейвер - с его помощью проводят гистероскопические вмешательства более щадящим способом, без травмирования окружающих тканей. Стали возможны операции по эмболизации артерий. Специалисты постоянно проходят обучение, внедряют новые технологии. Для наших пациенток это возможность получить медицинскую помощь на высоком уровне, бесплатно и не выезжая за пределы региона, - прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Решению вопросов оказания медицинской помощи женщинам и детям способствует реализация в регионе национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Благодаря действию проекта в Сахалинской области стало возможным внедрение методов экстракорпорального оплодотворения, улучшается доступность медицинской помощи, нацеленной на один из главных приоритетов - повышение рождаемости.

Ранее глава государства отметил, что есть вещи более тонкие и глубоко лежащие, чем материальные проблемы. Это связано с изменением интересов и приоритетов в жизни людей, в том числе женщин детородного возраста. Карьера и благосостояние - важные вещи, но понимание, что счастье отцовства и материнства выше материального, должно спокойно внедряться в сознание людей.