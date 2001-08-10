В Южно-Сахалинске перекрыт проезд по ул. Комсомольская на перекрестке в ул. Хабаровской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с работами по обустройству инженерных сетей до 21.00 20 сентября полностью перекрыто движение по ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Хабаровской. Объезд общественного транспорта осуществляется по Компроспекту, пр. Мира, далее по утвержденному маршруту движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации Центра управления городской мобильностью, продолжаются восстановительные работы на светофоре на перекрестке ул. Ленина и Карла Маркса. Сейчас он работает в желтом мигающем режиме.

Также ведется подключение пешеходного светофора на ул. 2-я Хабаровская в Ново-Александровске. По информации управления автомобильных дорог Сахалинской области, светофор введут в работу до конца сентября.

Продолжаются работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Больничной на участке от ул. Комсомольской до пр. Мира (южная сторона), ведется подготовка к регулировке высотного положения смотровых и дождеприемных колодцев.

Сегодня и до 6.00 15 сентября перекрыт перекресток ул. Украинской и ул. Карьерной в связи с обустройством инженерных сетей. Объезд осуществляется по дворовой территории у дома № 15 по ул. Украинской, специалисты установят знаки.

С 23.00 14 сентября до 06.00 15 сентября для проезда полностью перекроют перекресток пр. Мира с ул. Емельянова в связи с работами по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия сегодня проводится на пересечении улиц Чехова и Рождественской, по ул. Транзитной, а также по ул. Инженерной на участке от пр. Мира до ул. Ленина.

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. В ночь на 14 сентября было задействовано 58 единиц спецтехники и 18 рабочих. Днем к уборке дорог, тротуаров, автобусных карманов ручным и механизированным способом привлечены 66 спецмашин и 111 человек.

Напомним также о других дорожных работах на территории островной столицы.

В южной части кольцевого перекрестка ул. Ленина и ул. Пуркаева запланировано проведение дорожных работ. Ограничения действуют ориентировочно до 22 сентября. Ремонт будет проводиться по полосам, без полного перекрытия. Специалисты проведут замену асфальтобетонного покрытия.

До 20.00 15 сентября в связи с проведением работ по прокладке подземных инженерных сетей в рамках строительства отделения поликлиники № 2 для движения закрыт участок ул. Шебунина в районе дома №5. Объезд возможен по улицам Живописной, Рассветной, Нежинской.

Продолжается обустройство тротуаров на ул. Красной в районе пр. Победы. Работы планируется завершить до середины сентября в зависимости от погодных условий.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся ориентировочно до 18 сентября.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в пер. Озерном организовано двухстороннее движение. Завершатся работы ориентировочно до конца сентября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

До 16 октября включительно частично ограничено движение на ул. Зимы. Проезд возможен по одной полосе в каждом направлении. Здесь ведутся работы по строительству канализационного коллектора.

На участке ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся мероприятия по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев. Объезд организован по свободным полосам. Работы будут проводиться ориентировочно до 1 ноября.

ГИБДД информирует, что на 9 км автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков в районе перекрестка с ул. Ивана Куропатко введен в эксплуатацию стационарный комплекс фотовидеофиксации, работающий в автоматическом режиме и направленный на фиксацию правонарушений, связанных с нарушением скоростного режима и выезда на полосу, предназначенную для встречного движения.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при составлении маршрутов передвижения.