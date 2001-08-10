16 сентября в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 сентября с 15:00 до 17:30 в сквере "Дворца детского (юношеского) творчества" города Южно-Сахалинска (Коммунистический пр., 20) состоится фестиваль "День океанов", посвящённый Всемирному дню морей. Это просветительское мероприятие для семей с детьми старше 6 лет и любителей природы всех возрастов, рассказали ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг".

Фестиваль "День океанов" проводится Клубом "Бумеранг" совместно с ДД(Ю)Т и общественным объединением "Друзья океана" при поддержке проекта "Сахалин-1".

Гостей фестиваля ждут 13 станций морской тематики (смотрите программу на слайдах). На интерактивных 15-минутных станциях посетители смогут послушать детскую книгу, посетить кинотеатр, узнают о морских животных нашего края, а также о легендарных мореплавателях-первооткрывателях. Участники смогут смастерить себе памятный сувенир, порисовать мелом и сделать памятные фото с косатками.

Станции будут проводить организаторы фестиваля и партнёры: некоммерческие организации "Центр чтения" и "Семейная азбука", туристический клуб "Ёлочки" детского сада № 11. Также можно будет приобрести на память о фестивале книгу или игру у представителей магазина "Бумажном змей".

Организаторы мероприятия хотят обратить особое внимание на использование одноразового пластика - призвать сахалинцев сократить количество пластикового мусора в своей жизни. Поэтому, не забудьте взять с собой многоразовую кружку или термос! На чайной станции те, кто пришёл со своими кружками, смогут отведать душистый походный чай с угощениями.

На фестивале состоится розыгрыш новой настольной краеведческой игры "Секреты жителей моря": первыми её обладателями смогут стать 10 счастливчиков. Чем больше тематических станций посетит участник, тем больше шансов получить настольную игру.