Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2023
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08:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Японские машины могут вернуться в Россию в декабре

Японские машины могут вернуться в Россию в декабре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возможность отмены санкций на поставку автомобилей в Россию рассматривают в Японии. Сейчас обсуждается вариант возвращения к поставкам в декабре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал ДВ-РОСС.

Ранее были введены ограничения на экспорт автомобилей из Японии в Россию, что вызвало неудовлетворение у жителей России и особенно дальневосточников, привыкших к японским машинам.

"Между тем, в Японии снизился спрос на автомобили из-за отсутствия покупателей из России, - отмечают эксперты. - В связи с этим власти Страны восходящего солнца заговорили и возможном отмене ограничений на экспорт и возвращении японских машин на рынок в декабре".

Это может способствовать восстановлению стабильности в автомобильной индустрии на Дальнем Востоке

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