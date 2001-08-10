Японские машины могут вернуться в Россию в декабре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возможность отмены санкций на поставку автомобилей в Россию рассматривают в Японии. Сейчас обсуждается вариант возвращения к поставкам в декабре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал ДВ-РОСС.

Ранее были введены ограничения на экспорт автомобилей из Японии в Россию, что вызвало неудовлетворение у жителей России и особенно дальневосточников, привыкших к японским машинам.

"Между тем, в Японии снизился спрос на автомобили из-за отсутствия покупателей из России, - отмечают эксперты. - В связи с этим власти Страны восходящего солнца заговорили и возможном отмене ограничений на экспорт и возвращении японских машин на рынок в декабре".

Это может способствовать восстановлению стабильности в автомобильной индустрии на Дальнем Востоке