Мэр Южно-Сахалинска встретился с участниками Всероссийского молодежного форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается Всероссийский молодежный форум "ОстроVа". В ходе масштабного мероприятия, в котором принимают участие порядка 500 человек из 89 регионов страны, в Южно-Сахалинске проходят образовательные мастер-классы, встречи с именитыми гостями и экспертами. Одним из пунктов программы форума стала встреча с мэром города Сергеем Надсадиным в администрации города.

В диалоге приняли участие старшеклассники, выбравшие направление "Движение первых". Эта образовательная программа рассчитана на ребят, которые еще находятся в поиске профессионального пути, готовы проявить лидерские качества и попробовать свои силы в управленческой деятельности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В начале общения Сергей Надсадин рассказал форумчанам об истории Южно-Сахалинска и значимых этапах его становления. Он подчеркнул, что в данный момент областной центр находится в процессе обновления.

- В муниципалитете модернизируется транспортная инфраструктура: открыт новый аэровокзал, ведется строительство взлетно-посадочный полосы. Возводятся крупные предприятия такие как агропарк, индустриальный парк. На днях в Южно-Сахалинске был дан старт строительству научно-образовательного центра Сахалинского государственного университета. Поэтому сейчас наша главная задача - сделать островную столицу гармоничной и комфортной для жителей, - отметил мэр.

Во встрече с ребятами также приняли участие вице-мэр Дмитрий Хайбриев, главный архитектор города, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов и директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, который рассказал об изменении инфраструктуры Южно-Сахалинска и участии молодежи в преобразовании городской среды. Например, в областном центре по эскизным решениям юных жителей был выполнен дизайн остановочных пунктов, а также велопарковок.

Форумчане делились впечатлениями от островной столицы, отмечали удобство и комфорт города, а также активно задавали вопросы Сергею Надасадину об управлении муниципалитетом. Их интересовало развитие молодежного движения, личностный и карьерный рост. Кроме того, ребята спрашивали о том, какими качествами должен обладать глава города и специалисты из его команды, сопровождал ли мэра в начале профессионального пути наставник, литературных предпочтениях.

- Мои ожидания от города оправдались. Я был приятно удивлен, когда приехал, - рассказал Максим Стряпков из Республики Карелии. - Такие встречи - это редкость. Это много дает и можно действительно задать важные, волнующие вопросы.

В завершении встречи эксперт форума, заместитель руководителя Академии Первых "Движение первых" Мария Раевская предложила Сергею Надсадину стать наставником общественно-государственного движения для ребят из Южно-Сахалинска. Мэр выразил согласие и пожелал участникам встречи удачи в достижении намеченных целей.

Мероприятие состоялось в рамках реализации государственной программы "ГосСтарт", которая призвана познакомить молодежь с работой государственной и муниципальной службы.

Напомним, Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" проходит в областном центре с 8 по 14 августа. В этом году работа форума представлена в четырех направлениях: патриотическое воспитание, цифровое развитие, карьера и профориентация для участников от 14 лет и старше. К завершению мероприятия форумчане представят свои инициативы, лучшие из которых могут получить грантовую поддержку Росмолодежи. Организатором форума выступает правительство Сахалинской области и Росмолодежь.