В гимназию №3 Южно-Сахалинска попали только льготники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все первоклашки, поступившие в гимназию №3 в Южно-Сахалинске в этом году, являются льготниками. Это следует из документов, опубликованных на сайте общеобразовательного учреждения, пишет astv.ru.

- Только что опубликовали списки зачисленных - они закрыли набор только "льготниками" - 90 человек. Ни одного человека без льготы. Наше заявление в 1 класс зарегистрировано на 0.35 секунды. И мы не приняты в школу.

То есть родители, подавшие заявления меньше, чем за полсекунды, остались ни с чем, - пояснила astv.ru мама ребёнка, не попавшего в списки.

Родители уточняют, что район, который относится к гимназии, один из самых маленьких. В него входят только дома на одном участке улицы Детской, по улице Озёрной и переулку Озерному, всего несколько домов на участке улицы Фабричной и небольшой отрезок улицы Горной. Странно, что на этой территории за год появилось аж 206 первоклашек, удивляются родители не попавших в гимназию детей.

Несколько лет назад, чтобы включить в списки гимназии №3 детей жильцов ЖК "Сосновый бор", из него выкинули несколько домов по улице Комсомольской, приписав их к школе №4. Её состояние всем хорошо известно, строение уже который год обещают снести, даже подготовили площадку для строительства новой школы. Но стройку так и не начали.

- Родители, рассчитывающие попасть в 1 класс в гимназию №3 в следующем году могут забыть про это, если только у них нет льготы, -предупредили они родителей будущих первоклашек.

В результате 116 детей из этого района будут перераспределены в другие общеобразовательные учреждения, в которых осталось место. Пока далеко не все школы вывесили списки поступивших на своих сайтах, поэтому понять, куда можно подать заявление, сложно.

Отметим, что и в гимназии №1 тоже заняты все 206 мест (81 льготник), а в гимназии №2 списки появятся только завтра вечером, там набирали 120 первоклашек.

В администрации Южно-Сахалинска на запрос astv.ru ответили, что очередь в образовательную организацию формировалась согласно федеральному порядку, исходя из которого подавать заявления могут все, проживающие на закрепленной к школе территории, а также родители, чьи старшие дети уже учатся в гимназии, в этом случае младшие дети имеют преимущественное право на зачисление.

Вместе с тем, при формировании очереди первоочередное право зачисления в школу имеют льготные категории:

- дети военнослужащих;

- дети сотрудников полиции;

- дети сотрудников Росгвардии;

- дети сотрудников МЧС;

- дети сотрудников УФСИН;

- дети сотрудников таможенной службы;

- дети сотрудников противопожарной службы.

Образовательная организация самостоятельно определяет количество классов и мест для приема исходя из имеющихся условий. В гимназии №3 сформировано 90 мест. Таким образом по завершению приемной кампании в гимназии сформировался общий список заявлений, очередность в котором определена с учетом времени подачи заявления и наличия преимущественного и первоочередного права. Были зачислены первые 90 человек по списку, сообщили в администрации Южно-Сахалинска.