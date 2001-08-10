Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2023
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Главный судебный пристав Сахалинской области посетит Долинск
16:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Главный судебный пристав Сахалинской области посетит Долинск

Главный судебный пристав Сахалинской области посетит Долинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 июля 2023 года руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – главный судебный пристав Сахалинской области Андрей Кононов проведет выездной приём граждан в отделе судебных приставов по Долинскому району, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Все желающие смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Приём граждан состоится с 11.00 до 13.00 часов по адресу: г. Долинск, ул. Владивостокская, д. 25. Предварительная запись на приём ведется по телефону: 8 (42442) 2-76-47.

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